核三重啟公投辯論8月登場 政院：無直接運轉空間

核三重啟公投8月23日投票，官辦辯論會預計8月7日開始，民眾黨預告要舉辦百場座談會，外界關注反方安排。行政院發言人李慧芝26日說，核三廠執照已到期，沒有直接運轉空間，就算有延役需求，國家會以國人安全為優先，以國際標準進行必要檢查跟評估。

行政院發言人李慧芝昨主持行政院會後記者會時說，這次核三重啟公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」，確保核能發電機組的安全，一直都是國家對人民最基本且重要的責任之一，也是政府本來就在做的事。

李慧芝指出，核三廠執照已到期，也沒有直接運轉的空間，就算有延役需求，國家也會以國人安全為優先，並以國際標準進行必要檢查跟評估。

她強調，政院會依總統所二次能源轉型目標，持續發展多元綠能包括太陽光電、離岸風電、地熱等，逐步提高綠電供電比，同時推動深度節能；至於公投程序，她說，尊重中選會的安排，再做進一步討論。