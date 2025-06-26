當面火爆交鋒！高架合併雙軌化跳票 傅崐萁怒批陳世凱下台

花蓮至干城站有7處危險平交道，前2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫工程，今年卻遭退回。立法院交通委員會今天到花蓮視察，立委傅崐萁怒批政策跳票，要求中央道歉，部長陳世凱下台，兩人更一度火藥交鋒。陳世凱允諾一定會做，交委會決議，2個月由鐵道局與縣府溝通規畫。

花蓮市、吉安鄉有7處鐵路平交道穿越交通要道，傅崐萁2年前要求中央全額負擔高架化工程經費，交通部前部長王國材承諾經費一併納入鐵路雙軌化工程中。不過，國發會認為審查標準應維持一致性及公平性，縣府需依照要點提可行性評估，並負擔配合款。

陳世凱表示，花蓮鐵路高架化工程沒有停擺，也不會停止，花東鐵路雙軌電氣化、花東列車提速計畫，宣布持續往前推進不會停擺。兩度把計畫送行政院，但行政院的主計單位認為，交通部立體化工程，應該要比照全國各縣市，大家用一致的標準，不應該在花蓮有不一樣的標準。應該由花蓮縣政府提可行性報告，也就是說這條線還是走得通，工程一定會做。

陳世凱提到，交通部在這麼多次的考察行程中，從來沒有看過有黨部發新聞稿，而且還在地方媒體刊登廣告，不希望會勘行程變成跟選舉有關係。

傅崐萁聽了生氣地對陳世凱表示，過去中央、交通部長都確認，鐵路高架化預算由中央負擔，基於人道的問題，必須要交通部概括承受，「怎麼可以在這裡，講黨派的事情」。更怒批，陳部長沒有專業沒有關係，但要有人道的精神，雙軌電氣化從2017年講到現在，已經8年過去，現在就在等高架化動工，卻在雙軌電氣化裡面，把高架化正式排除。