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核三重啟將公投 政院：即便延役會以國人安全為優先

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對離岸風電3-3期選商規則草案，行政院發言人李慧芝26日表示，經濟部能源署本周一確實已向院長卓榮泰報告，但卓榮泰認為內容還有需要調整之處，目前尚未定案；至於核三公投案即將在8月23日投票，李慧芝表示，就算有延役需求仍會以國人安全為優先，行政院將推動「二次能源轉型」，發展多元綠能、推動深度節能，同時按照中選會擬定的期程做討論及安排。

李慧芝今日於行政院會後記者會時提到，能源轉型2.0是總統推動淨零轉型的政策之一，截至5月底已經完成7座離岸風場、安裝超過400座風機、總併網量已突破3GW，政府仍會持續推動。不過目前還沒有定案，內容還有需要調整的地方，未來方案確定後，會適時對外做說明。

此外，對於立法院先前通過民眾黨團提出「重啟核三」公投案，這次核三重啟公投的題目是「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」，而民眾黨已預告要舉辦百場座談會。

對此，李慧芝也表示，核能發電機組的安全確保一直都是國家對於人民最基本、重要的責任，也是政府本來就在做的事，而核三廠的執照已經到期、沒有直接運轉的空間，就算有延役的需求，仍然會以國人安全為優先，以國際的標準進行必要的檢查和評估。

李慧芝強調，現階段行政院會依照賴總統所揭示的二次能源轉型目標，持續發展多元綠能包括太陽光電、離岸風電、地熱等，逐步提高綠電供電比，同時會推動深度節能。

而有關公投程序部分，李慧芝說，行政院尊重中選會的安排，相關進度跟規劃會按照中選會擬定的期程做進一步的討論跟安排。

離岸風電 李慧芝 公投

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