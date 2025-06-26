李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

外交部前部長、前駐美代表李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，揭露台美特殊管道對話、川蔡通話，以及擔任駐美代表期間協助時任總統陳水扁過境美國的秘辛。

李大維在新書指出，第一次台美特殊管道對話是在1996年3月11日，主要聚焦在第一次台海飛彈危機；為了避免遭到北京當局阻撓，過往對話皆保密進行，直至2016年才被媒體曝光；後來，台美雙方參與特殊管道的規模愈來愈大，2019年5月，李大維在華府與川普的國安顧問波頓會晤，這是雙方國安顧問首度面對面會談。

李大維分享，2016年12月2日那通恭賀美國總統當選人川普的電話，短短11分鐘，川普還邀請蔡英文訪問華府，蔡則冷靜應對沒有正面回應，並在會後交代無需刻意炒作；直到隔天清晨，川普自己發推文透露此事。

李大維透過2006年5月穿梭爭取陳水扁總統過境待遇，最後仍演變成迷航之旅的興揚專案，點出在美中台大棋局下的艱難處境，並透露與美國友人的交流心得，映照未來每一次爭取總統過境美國的難處和癥結。