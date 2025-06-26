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曹興誠盼與總統合體護國大遶境 民進黨：尊重與肯定

中央社／ 台北26日電

反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」活動，聯電創辦人曹興誠希望能與身兼民進黨主席的總統賴清德合體造勢。民進黨今天表示，賴總統一直以來對於公民團體發起的罷免行動皆持尊重與肯定的立場。

反共護台志工聯盟上午聯合各區罷團召開記者會表示，發起「護國大遶境」活動，7月4日將在花蓮誓師出發繞台，7月19日回到立法院所在的北市青島東路。聯電創辦人曹興誠表示，希望能與總統賴清德合體造勢。

民進黨發言人韓瑩回應，賴總統一直以來對於公民團體發起的罷免行動皆持尊重與肯定的立場，近來的「團結國家十講」中，更提到台灣的民主價值即是透過不斷地選舉罷免等民主制度，淬鍊出如今的民主成果，民進黨同樣希望所有反共保台的意識能夠成為團結國家的最大公約數。

罷免 民進黨 曹興誠

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