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核三重啟公投8/23投票 政院：若有延役需求安全優先

中央社／ 台北26日電

核三重啟公投將於8月23日投票，行政院今天表示，核三廠執照已經到期，也沒有直接運轉空間，就算有延役需求，國家會以國人安全為優先，以國際標準來進行必要檢查與評估。

核三重啟公投8月23日投票，預計8月7日起，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，正方為立法院，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。在官辦發表會或辯論會前，台灣民眾黨已宣布將辦百場座談會。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，核三重啟公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，但確保核能發電機組的安全，一直都是國家對民眾最基本、最重要的責任之一，也是政府本來就在做的事。

她說，核三廠執照已經到期，也沒有直接恢復運轉空間，未來就算有延役需求，國家也會以國人安全為優先，並以國際標準進行必要檢查與評估。

李慧芝強調，政院會依照總統賴清德的二次能源轉型目標，持續發展多元綠能，逐步提高綠電供應比與深度節能。

至於公投程序部分，李慧芝表示，行政院將尊重中選會安排再行討論。

台電核三廠2號機運轉執照在5月17日到期，核三2號機在當日晚間10時解聯，午夜停止運轉，正式除役，行政院長卓榮泰也宣布台灣進入無核時代。

辯論會 行政院 公投

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