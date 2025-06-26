郭昱晴稱微博請經紀人註銷 凌濤：挑戰全民基本常識？

民進黨立委郭昱晴遭質疑開設大陸社群軟體微博，2年多年還曾登入瀏覽文章按讚。郭昱晴表示，2年前曾請經紀人幫忙註銷帳號，若真有登入可能是那次，後續不再回應。國政基金會副執行長凌濤再提三疑點，不是郭昱晴一句「夠了」可以帶過。

凌濤指出，郭昱晴是立法院教育及文化委員會委員，理當在邏輯及正確資訊上，要給全國孩子正確的示範，「紅色疑點」不是民進黨最關注的國安統戰疑慮嗎？郭昱晴稱7、8年沒登入微博、已經不知道怎麼登入，卻發現她2年多前還登入按讚，郭竟稱「2年前曾請經紀人幫忙註銷帳號」、「若真有登入可能是那次」，這是挑戰全民的基本常識。

凌濤質疑，郭昱晴說自己7、8年沒登入、不知道怎麼登入帳號，「為何助理就知道帳號密碼，而妳不知？」這位助理登入後，竟然拿帳號按讚其他文章，郭昱晴同意嗎？為何至今微博帳號還沒註銷，是不是隨時又想進軍中國市場？

此外，凌濤也問，郭昱晴先生除了擔任研鷺懿生物科技（廈門）有限公司之外，有沒有擔任其他公司職務賺紅錢？為何他到處留言說他總公司在安徽合肥？實在是疑點重重。賴清德主席可以接受「紅色雜質」郭昱晴持續扯謊嗎？郭昱晴要不要一次公開她與家人所有中國的生意與資訊？