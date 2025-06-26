李艷秋：賴清德把非獨派分類為「待清理雜質」

賴清德總統「雜質說」延燒。資深媒體人李艷秋以三面向解讀，認為賴總統脫稿想必經過事前演練，是他最想傳達的訊息，所以他的人民分類很簡單，就是台獨派以及非獨派，非獨派是「待清理的雜質」。這次大罷免如果成功，以後年年都有罷免，時時都在罷免，直到選出無雜質的首長及國會為止。

李艷秋指出，脫稿才是重點，賴總統把原本不在文稿上的「用選舉罷免打掉雜質」，夾在鑄劍的段落中，流暢不突兀，想必經過事前的演練；這是他整場演講最想說的話，最想傳達的訊息，總統府擦脂抹粉刻意淡化是因為看到外界反應不佳，並不代表總統認為自己說錯話。

李艷秋說，賴的演講中要護台派團結反共的中華民國派。護台派其實就是台獨派，賴總統到現在不敢明目張膽地說，不是怕中共，是怕美國。至於被賴總統青睞的反共的中華民國派，這一派的代表人物就是蔣中正不是嗎？賴為什麼還要拆掉中正紀念堂，改掉中正路呢？這是哪門子團結呢？

她認為，其實賴清德心裡真正想的，中華民國派本應屬雜質派，但目前尚可分化利用。所以賴總統的人民分類很簡單，就是台獨派以及非獨派，非獨派是待清理的雜質。

李艷秋提到，團結國家十講從中選會宣布7月26日罷免投票開始起跑，一個月之內講完，第十講剛好在投票日前，應證了民進黨團總召柯建銘預告的「最大咖的會壓軸出場」。讓人不解的是，總統口口聲聲不是為罷免宣講，不是針對在野，沒有刻意安排，要有人民團體邀約才會排入行程；罷免完全是人民團體發起，沒有人能主導。

她說，大家覺得他睜眼說瞎話，說謊不結巴，其實賴總統是在對自己的選民宣講，他一直在用耍弄的態度對待支持他的選民，他認定支持者吃這一套。在賴清德的執政下，頭腦清醒，很辛苦。清雜質就是清在野、清監督、清反對，而在純粹化的過程裡，原來該保護人民的選監、司法，全都變成鷹犬。

李艷秋酸，大家應該感謝賴清德，如果不是他發動罷免，大家不會知道民進黨政府已經腐爛至此，不會知道這個少數總統有皇帝夢，這次大罷免如果成功，以後年年都有罷免，時時都在罷免，直到選出無雜質的首長及國會為止。大罷免會成功嗎？一定會成功，有一個視黨意為己命的中選會，不成功也會成功。