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執政黨忙大罷免 蔣萬安問中央：關稅進度如何了？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮受訪。記者楊正海／攝影

賴清德總統展開「團結國家十講」，卻被藍營批評搞罷免、搞撕裂。台北市長蔣萬安上午受訪指出，希望政府能夠很清楚的告訴國人，如何因應現在變化詭譎、快速的局勢，甚至美國川普總統的關稅議題，政府做好了準備沒有？進度如何？

蔣萬安上午出席獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮，針對國家團結，蔣萬安說，現在台灣民眾真的非常需要政府花更多的時間、心力，關注民生的議題，包括物價、房價，怎麼樣能夠照顧弱勢，讓年輕人薪資能夠追上物價的上漲，這些才是民眾真正關心的問題。

蔣萬安也說，現在國際局勢變化非常的快，國人也非常關心，尤其在區域安全的議題上面，希望政府能夠很清楚的告訴國人，到底怎麼樣來因應現在變化詭譎、快速的局勢，不管是在安全、在經濟的議題上面，甚至美國川普總統的關稅議題「我們政府做好了準備沒有？」那現在他們的進度如何？

蔣萬安 美國

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