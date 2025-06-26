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執政黨忙大罷免 蔣萬安問中央：關稅進度如何了？
賴清德總統展開「團結國家十講」，卻被藍營批評搞罷免、搞撕裂。台北市長蔣萬安上午受訪指出，希望政府能夠很清楚的告訴國人，如何因應現在變化詭譎、快速的局勢，甚至美國川普總統的關稅議題，政府做好了準備沒有？進度如何？
蔣萬安上午出席獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮，針對國家團結，蔣萬安說，現在台灣民眾真的非常需要政府花更多的時間、心力，關注民生的議題，包括物價、房價，怎麼樣能夠照顧弱勢，讓年輕人薪資能夠追上物價的上漲，這些才是民眾真正關心的問題。
蔣萬安也說，現在國際局勢變化非常的快，國人也非常關心，尤其在區域安全的議題上面，希望政府能夠很清楚的告訴國人，到底怎麼樣來因應現在變化詭譎、快速的局勢，不管是在安全、在經濟的議題上面，甚至美國川普總統的關稅議題「我們政府做好了準備沒有？」那現在他們的進度如何？
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