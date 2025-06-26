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雜質說發酵 朱立倫：每次脫稿演出都是賴清德真心話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（圖）25日在中常會上表示，賴清德的團結就是純化、清洗，打著民主的名號行獨裁之實，透過大罷免跟司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質，這就是「清德工程」。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）25日在中常會上表示，賴清德的團結就是純化、清洗，打著民主的名號行獨裁之實，透過大罷免跟司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質，這就是「清德工程」。記者陳正興／攝影

賴清德總統「雜質說」延燒，總統府新聞稿及演說現場播放的投影片，均未提到引發爭議的「打掉雜質」，引發熱議。國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統每一次脫稿演出都是他的真心話，他的心中就是把反對的人當雜質，希望透過打掉雜質做純化或清洗。

朱立倫今出席「銀光好居標章授證暨創新服務獎表揚典禮」前受訪表示，政治的清洗或政治的純化，這是獨裁國家或獨裁者最喜歡做的事情，「全世界最純化的、最喜歡清洗的大概就是北韓吧！」這些獨裁者最常講的就是「鋼鐵般的意志」、「百鍊成鋼」、「打掉雜質」，它的故事不是跟賴總統講的完全一樣嗎？

朱立倫說，心中想的跟講出來的就是如此，這才是最危險的。事實上賴總統已經透過各種手段，想要打掉他口中所謂的雜質，就是反對的力量，一個想要消滅反對黨，透過大罷免、透過司法清算或者是任何的一個手段，都是一個獨裁者行為。

此外，大陸國台辦聲援反罷免，被指國民黨與中共「同路」。朱立倫表示，民進黨最開心，每一次都用老共牌想打擊政敵，每一次的選舉都是如此，連罷免戰都想用這個方式。他強調，今天是綠共充滿了民進黨政府，好好地抓這些共諜，不要學著當獨裁者想清除雜質。

朱立倫說，民進黨爭氣一點，應該告訴大家執政一年到底為台灣人民解決什麼問題？關稅貿易戰做了什麼？以色列跟伊朗的戰爭，能源和石油的危機如何解決？年輕人買不起房子、長照問題或是民眾關心的所有生活議題，政府解決了什麼？一件事都不做，每一天就是所謂的抗中牌、鬥爭、希望消滅在野黨，這是一個不爭氣、沒出息的民進黨。

媒體詢問，組發會黨工被約談，民進黨立委陳瑩點名朱立倫出來面對。朱立倫表示，最重要是，不要想辦藍不辦綠、無限上綱、小案大辦，國民黨尊重司法，「錯偽造假我們一定譴責、一定是反對，」但請問民進黨發動罷免國民黨這15萬件的錯偽造假，到現在為止辦了沒有？

他舉例，國民黨立委丁學忠罷免案，有幾十件的死亡連署，有200多件被中選會認定偽造，幾千件都是重複抄原來一階提議書，請問這樣辦不辦？如果這樣都可以不辦，就是擺明了司法就是鷹犬，司法就是打手。

雜質 民進黨 朱立倫

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