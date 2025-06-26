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張善政駁「雜質說」 強調桃園6立委是寶

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政不認同賴清德總統「十講」內容的雜質說法，強調桃園6席立委都是寶。圖／萬美玲服務處提供
桃園市長張善政不認同賴清德總統「十講」內容的雜質說法，強調桃園6席立委都是寶。圖／萬美玲服務處提供

罷免倒數投票一個月，國民黨吹響反罷號角，立委萬美玲昨晚邀立院戰友柯志恩、高金素梅和桃園市長張善政同台，向民眾說明反罷理由，呼籲支持者依定要出來投「不同意罷免」票，終止仇恨撕裂國家；張善政也在活動反駁賴清德總統「選舉罷免打掉雜質」說法，強調桃園6立委都是寶。

萬美玲昨在桃園區永康活動中心舉辦反罷說明會，除了中央立委與地方首長，國民黨桃園市議員林政賢、詹江村、陳美梅和凌濤現身支持，地方多名里長也到場力挺。

說明會上，萬美玲強調罷免案沒有正當性，多年認真問政，爭取地方教育、建設與醫療福利經費，卻被鋪天蓋地的謠言抹紅抹黑，實在令人遺憾。她表示，社會仇恨對立越來越激烈，不能把這問題留給下一代，唯有出來投「不同意罷免」票，才能終止仇恨，讓民主回歸正軌

「桃園6名立委是寶，不是雜質。」張善政強調萬美玲在中央替桃園爭取老舊校舍、廁所及操場跑道建設經費不遺餘力，對桃園鐵路地下化等交通建設也付出許多心力，賴清德總統稱罷免是「去除雜質」說法是錯的，呼籲市民守護優秀立委。

立院女力昨也下鄉力挺萬美玲，柯志恩指罷免成政治鬥爭工具，強調民主不能被少數惡意綁架，高金素梅則說去年大選民眾讓在野國會過半就是要監督民進黨政府，但民進黨從口罩、疫苗之亂到砍樹搞綠電，財政黑箱拒查帳，又發動大罷免，試圖清除監督力量，不同意票不僅是為了萬美玲，也是守護民主，捍衛下一代。

桃園立委萬美玲昨舉辦反罷說明會，市長張善政與立院女力到場力挺。圖／萬美玲服務處提供
桃園立委萬美玲昨舉辦反罷說明會，市長張善政與立院女力到場力挺。圖／萬美玲服務處提供
桃園立委萬美玲昨舉辦反罷說明會，立院女力到場力挺。圖／萬美玲服務處提供
桃園立委萬美玲昨舉辦反罷說明會，立院女力到場力挺。圖／萬美玲服務處提供

萬美玲 大罷免

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