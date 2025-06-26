綠撇雜質說非針對在野 陳玉珍：不服賴意志的都是雜質

賴清德總統「雜質說」，引發在野黨批評。昨日總統府發言人郭雅慧緩頰表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例。國民黨立委陳玉珍今表示，相信賴清德不是只針對在野黨，跟賴清德意志不同的都是雜質。

對於民進黨、總統府等方面澄清賴清德的雜質說，非針對在野黨；陳玉珍說，賴清德針對的是所有跟他意見不一樣的，都叫雜質。雜質就是不純，賴清德說要「百煉成鋼」，只要跟「賴意志」不一樣，就算是民進黨，但不同派系、不「信賴」的，也算是雜質。賴清德說不是指在野黨，這點她是相信的。雜質跟「其餘人口」一樣，是占較高的比例。

針對聯電前董事長曹興誠說「如果要罵人會說人渣」、媒體人周玉蔻也說「雜質算客氣」等。陳玉珍表示，曹興誠難道是賴清德肚裡的蛔蟲嗎，還是賴清德是曹興誠的蛔蟲呢？怎麼會知道賴清德真正講雜質的意思，又幫忙解釋成是人渣？也許賴清德說話較文雅，人渣這個聽起來比較低俗，用雜質好像是較高級的用語。

陳玉珍認為，不用聽曹興誠怎麼解釋，曹興誠本身的信念一直變來變去，從原來支持統一公投，到後來變成新加坡人，後來變成「中共同床人」，現在又是鼓吹獨立。下一次當局勢改變的時候，尤其執政黨改變的時候，說不定曹興誠又不一樣了，說不定又變成中共的什麼人，誰知道呢？