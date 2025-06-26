快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

綠撇雜質說非針對在野 陳玉珍：不服賴意志的都是雜質

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統「雜質說」，引發在野黨批評。總統府發言人郭雅慧緩頰表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例。國民黨立委陳玉珍今表示，相信賴清德不是只針對在野黨，而是跟賴清德意志不同的都是雜質。記者屈彥辰／攝影
賴清德總統「雜質說」，引發在野黨批評。總統府發言人郭雅慧緩頰表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例。國民黨立委陳玉珍今表示，相信賴清德不是只針對在野黨，而是跟賴清德意志不同的都是雜質。記者屈彥辰／攝影

賴清德總統「雜質說」，引發在野黨批評。昨日總統府發言人郭雅慧緩頰表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例。國民黨立委陳玉珍今表示，相信賴清德不是只針對在野黨，跟賴清德意志不同的都是雜質。

對於民進黨、總統府等方面澄清賴清德的雜質說，非針對在野黨；陳玉珍說，賴清德針對的是所有跟他意見不一樣的，都叫雜質。雜質就是不純，賴清德說要「百煉成鋼」，只要跟「賴意志」不一樣，就算是民進黨，但不同派系、不「信賴」的，也算是雜質。賴清德說不是指在野黨，這點她是相信的。雜質跟「其餘人口」一樣，是占較高的比例。

針對聯電前董事長曹興誠說「如果要罵人會說人渣」、媒體人周玉蔻也說「雜質算客氣」等。陳玉珍表示，曹興誠難道是賴清德肚裡的蛔蟲嗎，還是賴清德是曹興誠的蛔蟲呢？怎麼會知道賴清德真正講雜質的意思，又幫忙解釋成是人渣？也許賴清德說話較文雅，人渣這個聽起來比較低俗，用雜質好像是較高級的用語。

陳玉珍認為，不用聽曹興誠怎麼解釋，曹興誠本身的信念一直變來變去，從原來支持統一公投，到後來變成新加坡人，後來變成「中共同床人」，現在又是鼓吹獨立。下一次當局勢改變的時候，尤其執政黨改變的時候，說不定曹興誠又不一樣了，說不定又變成中共的什麼人，誰知道呢？

雜質 賴清德 曹興誠

延伸閱讀

館長被指中共統戰樣板 陳玉珍：郭昱晴夫上陸官媒不是？

賴清德軍校畢禮致詞 面對威權威脅滲透要反共反滲透反併吞

賴清德稱台灣自古就有獨立生態系 陸學者：歷史奇談

醫剖析賴清德「雜質說」：他走在蔡英文的陰影裡

相關新聞

館長被指中共統戰樣板 陳玉珍：郭昱晴夫上陸官媒不是？

「館長」陳之漢日前赴陸觀光直播，法國媒體「世界報」指館長是中國大陸用來推廣新型政治宣傳的網紅。國民黨立委陳玉珍今日質疑，...

雜質說發酵 朱立倫：每次脫稿演出都是賴清德真心話

賴清德總統「雜質說」延燒，總統府新聞稿及演說現場播放的投影片，均未提到引發爭議的「打掉雜質」，引發熱議。國民黨主席朱立倫...

賴總統才說非針對在野 吳思瑤再影射羅明才是「雜質」

賴清德總統「排除雜質說」引發爭議，賴清德昨天在民進黨中常會滅火，稱並非針對在野；但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院表示，陳乃瑜罷免案如果燒到國民黨立委羅明才本人，立委保護傘也只到8月底而已，可能在7月或8月補件，「8月的罷免投票，恐怕就已經被剔除了，這個立法院的雜質」。

柯文哲新竹農地賣了！李國璋：柯家帳戶被凍急需經濟支撐

民眾黨前主席柯文哲競選總統期間被爆出新竹農地爭議，當時柯文哲稱要賣掉農地持分，如今1年半過去，柯所持分的該筆農地終於在上...

郭昱晴稱微博請經紀人註銷 凌濤：挑戰全民基本常識？

民進黨立委郭昱晴遭質疑開設大陸社群軟體微博，2年多年還曾登入瀏覽文章按讚。郭昱晴表示，2年前曾請經紀人幫忙註銷帳號，若真...

雜質之說傷民主 賴總統不只失言更是價值警訊

在一場名為「團結國家十講」第二講系列演說中，賴清德總統語出驚人：「我們要透過選舉罷免，打掉雜質，才能讓國家的意志像鋼鐵一樣堅定。」這句話瞬間掀起軒然大波，網路社群與在野黨政治人物提出質疑，甚至指控他正在為台灣的民主灌入濁水。短短數小時內，「雜質說」關鍵字衝上網路社群與PTT熱門榜。 這句話真的是單純的政治語言嗎？其實暴露了一個更深層的問題：當權主政者如何看待「不同意見」？誰來決定什麼是「雜質」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。