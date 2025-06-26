館長被指中共統戰樣板 陳玉珍：郭昱晴夫上陸官媒不是？

「館長」陳之漢日前赴陸觀光直播，法國媒體「世界報」指館長是中國大陸用來推廣新型政治宣傳的網紅。國民黨立委陳玉珍今日質疑，民進黨立委郭昱晴的先生林宣廷上了中共官媒，幫中共宣傳，林宣廷是不是也變成中共統戰樣板？

針對館長被指成為統戰樣板，陳玉珍說，民進黨的做法常常是用「外銷轉內銷」，利用其友好媒體寫成外媒，例如所謂的美國智庫GTI，那就是民進黨在外面成立的智庫，然後說它是美國智庫，再說國民黨有什麼不好。這種宣傳手法，民進黨做多了。

陳玉珍表示，館長據所見所聞講真實的東西，館長以前是非常支持民進黨的，現在覺得被民進黨欺騙。如果外媒要批評館長是統戰的樣板，外媒是不是要看民進黨立委郭昱晴的先生林宣廷上了中共官媒，在媒體上公開說效率很好，幫忙幾個月就拿到執照，幫中共宣傳，林宣廷是不是也變成中共統戰樣板？請問外媒有沒有注意到這一點？館長有那麼重要嗎，立委的配偶才更重要吧？怎麼也不批評一下？

陳玉珍質疑，如果只批評單方向，這只是站在民進黨的立場，只是幫忙民進黨做事而已，這種單位所做的東西也不客觀不公正。

大陸發言人朱鳳蓮昨日宣布，從2025年7月1日至2027年12月31日免收台灣「首來族」申辦台胞證的證件費，若以一般件費用來算，等於現省1500元。不過，陸委會批誘因不大。

對此，陳玉珍表示，現在有辦台胞證大概有700多萬人，還有1000多萬人沒有辦過台胞證，沒有去過大陸，中國大陸此舉是展現自信，歡迎大家都來看，而不是活在自己的「資訊繭房」裡，以為大陸好像非常落後。她也認為辦台胞證省去1500元，誘因不大，但這是表示善意，中國大陸已慢慢走自己的路。