柯文哲新竹農地賣了！李國璋：柯家帳戶被凍急需經濟支撐

民眾黨前主席柯文哲競選總統期間被爆出新竹農地爭議，當時柯文哲稱要賣掉農地持分，如今1年半過去，柯所持分的該筆農地終於在上周售出。民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，柯家需要經濟來源支撐下去，因為柯與夫人陳佩琪的戶頭都被凍結。

根據「地政資訊網路e點通服務系統」查詢「土地所有權部」資料顯示，柯文哲所持分的24分之5農地在6月16日已改登記給一名新竹許姓買家，登記原因為「買賣」，原因發生日期則為5月19日。從此可得知，該筆農地在5月19日轉售給許姓買家，在6月16日完成交易並將農地改登記在許姓買家名下。

根據公開的實價登錄網站，柯文哲所持分的新竹隆恩段農地附近，共有4筆同樣是「特農地」的買賣紀錄，成交價每坪從8.3萬元到16.6萬元不等，若取中間值以每坪12.45萬元來計算，柯文哲所持分的特農地持分約145.54坪，轉賣所得逾1800萬元。

再根據「前次轉移現職或原規定地價」指出，柯文哲所持分的24分之5農地在2008年7月的公告土地現值每平方公尺為3700元，經過近17年後（2025年5月），公告土地現值每平方公尺已漲到7900元，每平方公尺漲了4200元，至少漲1倍以上。

李國璋昨晚參加「惡罷退散」宣講時，提到柯文哲的農地表示，以前柯文哲農地有爭議，柯道歉了。同樣的雜質總統賴皮寮沒有道歉。後來把那塊農地整好了，不管種了什麼，總是恢復農用，還是有人要挑三撿四，只要長一根雜草，就說沒有農地農用。

李國璋說，現在柯農地賣給人家了，又被說獲利了結，難道大家賣房子是要賠錢賣嗎？大家10年前買的房子、農地或土地，不管是什麼不動產，除非有不得已的理由，10年後出售難道沒有基本的獲利嗎，更何況這都是用市場合理、公開透明的價格。

「我今天要買房子、買土地，我不會去看一下現況是怎麼一回事嗎，我不會了解那塊地是不是大家關注嗎？」李國璋說，即使如此，柯的農地依然還是有地主把它買下來了，誰買、買多少錢，都查得到。

李國璋批，就是有民進黨議員說獲利了結，說什麼柯沒有珍惜這塊土地、沒有農地農用，柯賣地也犯法了？他已經莫名其妙被羈押9個月，查不到金流，現在賣農地，他很清楚要幹嘛，柯家需要經濟來源支撐下去，因為目前陳佩琪醫師的戶頭被凍結，更不用說柯的帳戶。