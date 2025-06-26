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賴總統才說非針對在野 吳思瑤再影射羅明才是「雜質」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）。記者蔡晉宇／攝影

賴清德總統「排除雜質說」引發爭議，賴清德昨天在民進黨中常會滅火，稱並非針對在野；但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院表示，陳乃瑜罷免案如果燒到國民黨立委羅明才本人，立委保護傘也只到8月底而已，可能在7月或8月補件，「8月的罷免投票，恐怕就已經被剔除了，這個立法院的雜質」。

藍營罷免民進黨新北市議員陳乃瑜雖喊卡，卻傳出造假情事，北檢已搜索羅明才新店服務處等地，並有相關人事被羈押禁見。

吳思瑤剛說完「8月的罷免投票，恐怕就已經被剔除了，這個立法院的雜質。」隨後被問及台北市長蔣萬安今天也批評「排除雜質說」；吳思瑤表示，賴總統是在比喻，這也是大家都能清楚理解的說法，就像她今天早上喝了一杯果汁，把雜質過濾掉，國民黨人不要心裡有鬼、對號入座，尊重他們的解讀，但不要再惡意渲染了。

雜質 罷免

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