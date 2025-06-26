民進黨團：韓國瑜快協商4100億特別預算 上班收心了

民進黨立院黨團今天表示，立法院長韓國瑜連續缺席多次立法院院會，呼籲韓國瑜該上班、收心了，未來包括4100億元特別預算條例等，都有待韓國瑜趕快召集實質協商，而非過水就要表決，這樣是沒有討論、不是民主。

吳思瑤指出，韓國瑜上任以來，過水式協商已經非常多次，包括財劃法、國會改革法案等，讓本屆立法院淪為史上最不討論的國會。民進黨團要呼籲韓國瑜，未來立院除了4100億元特別預算條例外，還有法院組織法（法庭直播）、選罷法（原住民不在籍投票）、地方制度法（北市保住副市長）、預算法（普發現金常態化）等，都是可能列入議程表決的議案，均有待協商。

吳思瑤說，韓國瑜別再踐踏國會議長核心職掌，期待韓國瑜當一天院長、敲一天鐘。