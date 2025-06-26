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觀察站／綠高雄市長初選...林岱樺中箭 綠4搶1變菊系內戰

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

民進黨高雄市長擬參選人南北尬場，邱議瑩在高雄成立競選辦公室，獲得前立委趙天麟奧援；搶在邱議瑩造勢開始前，賴瑞隆許智傑在台北各開記者會，爭取地方建設。綠營黨內初選開始飄出硝煙味，倒是原本聲勢看好的林岱樺，受困司法案件，徒留落寞身影。

高雄是民進黨優勢選區，市長初選黨內競爭早早開跑，主要人選有正國會林岱樺，與菊系邱議瑩、賴瑞隆、許智傑。林岱樺初期很長一段時間保持領先，但涉入司法案件後，從呼聲最高變成官司纏身，競選團隊四分五裂，重挫參選聲勢。

依民進黨內規，即使起訴也不會失去參選資格，不過距離大選超過一年，官司結果勢必影響提名，綠營許多人不看好林岱樺有能量參選到底。黨內競爭對手昨天互相尬場，林岱樺卻低調應對，僅照常在委員會質詢，已透露出政治訊號。

賴瑞隆、許智傑昨在台北各開記者會尬場，也和另一位菊系立委邱志偉合體，展現團結氣勢；但三人一起喊「高雄發展一奈米，橋頭發展高科技」口號時，卻喊得「零零落落」，還索性不重來了，直接草草結束尷尬橋段。連一起呼個口號都困難，凸顯出了菊系內整合有相當門檻。

目前菊系內整合進度為「兄弟登山，各自努力」階段，派系大老尚未出手談整合，且大罷免當前，也尚不是時機點，評估待罷免議題告一段落，才會啟動整合評估；邱志偉、李柏毅、李昆澤等菊系立委同樣並未選邊站，仍保持相當彈性，但多認為，目前以賴瑞隆、邱議瑩兩人是相對較具實力者。

在林岱樺涉官司後，黨內評估，初選四搶一的局面，因「最大絆腳石」已剷除，變成菊系內戰，但情勢如何發展，三位擬參選人也沒把握。賴瑞隆昨記者會現場，身後的字畫是蘇軾詩句「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，這也是高雄市長初選選戰目前寫照。

邱議瑩 邱志偉 賴瑞隆 許智傑 民進黨 正國會 林岱樺 大罷免

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