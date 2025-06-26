綠人選備戰高雄市長 柯志恩：別顧畫大餅 解現有問題更重要

民進黨高雄市長多位熱門人選昨天都各有動作，包含成立競辦、開記者會拋願景等。國民黨高雄市長熱門人選、立委柯志恩表示，這顯見民進黨初選激烈，但別急著畫大餅，解決現有市政問題更重要，像去年高雄輕軌廿三件交通事故、大樹光電案等，不能只顧初選，而是要一起讓高雄更好。

民進黨立委邱議瑩昨天上午成立「高雄贏」競選辦公室，立委賴瑞隆、許智傑幾乎同時段在立法院分別開記者會，賴瑞隆不忘抽空到許智傑的記者會上合影，彼此先禮後兵。

柯志恩分析，賴瑞隆、許智傑兩人早上大動作開記者會，很明顯就是對應邱議瑩成立競選辦公室，由此可見民進黨內初選競爭激烈。賴瑞隆、許智傑兩位立委各自丟出未來市政建設，固然是件好事，但真的要呼籲民進黨立委，不要只會畫大餅給市民，解決現有的市政問題更為重要。藍營也憂心，一個爭取智慧交通，一個爭取奈米科技，會不會最後都變成是大撒幣？

柯志恩指出，去年高雄輕軌共發生廿三件交通事故，大樹光電案也讓周邊民眾提心吊膽，眾多市政相關問題仍舊存在，而台積電更不是民進黨的禁臠，可以讓立委任意指揮設廠。她強調，高雄仍有許多問題亟待解決，希望大家不要只顧初選，而是一起努力讓高雄更好。