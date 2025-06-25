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接見日本眾議員 賴清德：盼共同打造非紅供應鏈

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（右）接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員（左）時表示，盼共同打造具韌性與可信賴的非紅供應鏈，並加速洽簽台日經濟夥伴協定（EPA），也希望日本持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。圖片來源／取自總統府公布影片
賴清德總統（右）接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員（左）時表示，盼共同打造具韌性與可信賴的非紅供應鏈，並加速洽簽台日經濟夥伴協定（EPA），也希望日本持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。圖片來源／取自總統府公布影片

賴清德總統今（25日）下午接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員時表示，盼共同打造具韌性與可信賴的非紅供應鏈，並加速洽簽台日經濟夥伴協定（EPA），也希望日本持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），加深彼此夥伴關係，創造雙贏，更有助區域經濟安全穩定。

這是小林鷹之時隔七年再度訪台，總統府指出，小林鷹之表示，這次訪台的目的之一就是再次展現台日厚重情誼，台日除了有歷史淵源，還有戰略層面的厚重情誼，日本的重要戰略就是絕對不能讓台灣孤立。

小林鷹之呼應賴總統倡議的非紅供應鏈，他作為日本首位經濟安全保障擔當大臣，也是自民黨經濟安全保障政策的現任負責人，深感經濟安全保障對國家利益至關重要，期待就台灣打造「非紅供應鏈」的具體行動進行進一步意見交流。

賴總統表示，台灣和日本同屬第一島鏈關鍵防線，感謝日本歷任首相包括安倍晉三、菅義偉、岸田文雄以及現任首相石破茂，多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，表達反對以武力或脅迫手段片面改變台海現狀；期盼台日雙方可以在促進印太和平繁榮的各個面向，進行更多合作交流。

賴總統指出，近年來中國積極擴張紅色供應鏈，威脅全球自由貿易體系與先進技術市場；台灣希望能夠整合民主陣營的優勢，共同打造具韌性與可信賴的非紅供應鏈。

賴總統表示，期盼台灣和日本能加速洽簽EPA，深化雙邊貿易及投資交流合作，也希望日本持續支持台灣加入CPTPP，加深彼此的夥伴關係，不僅可以創造雙贏，更有助於區域經濟安全穩定。

日本 供應鏈

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