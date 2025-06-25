外交部國科會雙首長會議 盼建海外科技園區營運體系

外交部長林佳龍今天與國科會主委吳誠文共同主持雙首長會議，會中決議針對海外智慧科技園區、人才培育及關鍵新興科技等三方面進行合作，初期以「台巴智慧科技園區」為示範，協助巴拉圭政府提供入駐廠商「一站式服務」。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部推動的榮邦計畫包括科技、人才、資金3大支柱，配合8大旗艦項目如半導體供應鏈韌性、可信賴網路與數位治理、新能源與碳權合作、智慧園區海外示範計畫、智慧醫療與健康計畫、智慧新農業、永續觀光及主權AI等。由於相關內容均涉及國科會職掌，因此林佳龍邀請吳誠文共襄盛舉，以「科技加值外交」進一步發揮總合外交的成果。

外交部說明，其中國科會管理的科學園區孕育台灣半導體、資通訊、智慧應用及AI等優勢產業，是建構台灣產業供應鏈的重要建設，在國際上享有極高聲譽。除了提供先進且便利的基礎設施之外，更擁有豐富的「營運治理」經驗，以及友善且有效率的「法令規範」，經兩位首長共同研商，決議國科會將協助外交部在海外特定國家智慧科技園區建立營運體系。

外交部表示，初期兩部會將以位於巴拉圭的「台巴智慧科技園區」為示範，協助巴拉圭政府提供入駐廠商「一站式服務」，以建立在地化先進營運體系，打造巴拉圭為南美洲的台灣。

外交部解釋，兩位首長共同體認優秀的人才供應也是海外智慧科技園區成功的主要原因，因此雙方願意在人才培育方面進一步合作。初期國科會將透過外籍人才來台實習試辦專案（簡稱IIPP）與外交部所推動的8大旗艦計畫連結，針對特定友邦國家及與友我國家，提供優秀學子來台參與研究實習的機會，共同培育高階科技人才。

林佳龍強調，哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾弗科學暨國際事務中心於6月發布「全球關鍵新興科技指數報告」，針對全球前25個國家在5大關鍵新興科技領域：人工智慧、半導體、生物科技、太空及量子科技等進行評比。其中，台灣在綜合排名中名列第8，這除了是因為台灣科技企業的傑出表現外，特別要歸功於台灣的科研實力。

林佳龍提到，近幾年國科會積極推動與主要國家簽署科技合作協定（STA），陸續完成台美、台德、台法、台加，以及台澳等5個STA，卓有成效，所進行的科研合作項目也多為「全球關鍵新興科技指數報告」所重視的關鍵新興科技，足見國科會團隊的前瞻視野。

林佳龍談及，外交部將結合國科會及相關部會力量，在既有基礎之上，推動關鍵新興科技國際交流，採上中下游供應鏈合作概念，串聯上游科研合作，到下游的產業應用及國際市場布局與開拓，推動加值外交，進而實現賴總統「經濟日不落國」的政策願景。