珠心算數學協會赴星參賽 韓國瑜授旗預祝奪冠

立法院長韓國瑜今天接見中華民國珠心算數學協會一行，他表示，很高興看到國家未來的主人翁即將代表國家赴新加坡參加「2025新加坡獅城盃世界心算數學競技大賽」，他代表立法院致上最高祝福，預祝選手們在比賽中大放異彩，奪得冠軍。

韓國瑜在立法院接見中華民國珠心算數學協會一行，包括中華民國珠心算數學協會名譽理事長江惠貞、團長王偉志，和即將赴新加坡參加「2025新加坡獅城盃世界心算數學競技大賽」的教練、選手及家長代表等人。

韓國瑜致詞表示，聯合國教科文組織已將珠心算列為「人類非物質文化遺產」，是幫助人類腦力開發非常重要的技能。學習珠心算不僅能增加注意力，更能提升記憶力，也能培養小朋友敏銳的思維能力，以及堅毅的學習態度。這些能力若能從小扎根，一定能幫助他們在學習道路上發光、發熱。

韓國瑜說，記得台灣早期的銀行招考職員，珠算是其中必考專業，由此可知，珠心算對銀行業務人員計算方面和邏輯思維上的重要性。雖然現在社會已進入AI時代，許多人認為電腦可以取代人腦，但他認為，小孩可以透過珠心算技能把計算邏輯和思維能力穩固扎根，是厚實將來人才養成的重要基礎。

韓國瑜表示，身為立法院長，他代表立法院向代表團及所有選手致上最高祝福，預祝在比賽中大放異彩，奪得冠軍。隨後舉行授旗儀式，韓國瑜將國旗與會旗分別授予代表團團長及選手代表，祝福選手此行旗開得勝，為國爭光。