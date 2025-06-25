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日前潛艦司令淡大視訊演講 將對台國造潛艦提建言

中央社／ 台北25日電

國造潛艦原型艦海鯤艦正進行海上測試，後續的測試過程受矚目。日本海上自衛隊退役將領、前潛水艦隊司令官矢野一樹7月7日將透過視訊在台灣發表演講，盼讓台灣各界認識潛艦在抑止戰爭爆發所扮演的角色，也為台灣國造潛艦的後續運用提供建言。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲今天告訴中央社記者，矢野一樹7月7日將以「對中抑止戰略上的潛艦重要性」為題，以英文透過視訊方式演講，屆時於淡江大學校內公開轉播。

矢野一樹出生於1955年，畢業於日本防衛大學校，曾經赴美國國家戰爭學院進修，曾在潛艦上服役約8年餘，1995年至1997年擔任海上自衛隊潛艦「冬潮號」的艦長，2011年至2013年擔任海上自衛隊潛水艦隊司令官，2013年以海將（3星）階級退役。

蔡錫勲表示，日本海上自衛隊所使用的潛艦與海鯤艦一樣，都是常規動力潛艦，而海上自衛隊經過數十年來的發展，在建造與運用潛艦部隊已累積相當多的成果，因此近期透過契機邀請矢野一樹以視訊演講的方式，向聽眾介紹日本如何透過潛艦部隊對中國海軍進行抑止戰略，使中國不易輕啟戰端。

蔡錫勲說明，矢野一樹退役後曾擔任三菱重工的顧問，三菱重工與川崎重工為日本2家主要製造潛艦的公司，因此矢野一樹除了在潛艦的作戰運用有所經驗，對於建造層面也有相當程度的熟稔。

矢野一樹透過蔡錫勲轉述表示，希望透過演講讓台灣各界瞭解日本發展潛艦部隊的歷程，潛艦在現代戰爭中所扮演的角色，還有潛艦的存在如何能抑止戰爭爆發，以及為台灣國造潛艦後續艦的建造、後續作戰運用提出建言。

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