震憾彈！跟進張博洋 南市議員李宗霖宣布從台灣基進「畢業」

繼高雄市議員張博洋今天宣布退黨後，台南市議員李宗霖稍晚也發出聲明，表示即將「從台灣基進畢業」，正式退出政黨。他強調，雖然與台灣基進的理念一致，但在角度與認知上仍有落差，選擇以尊重和平的方式分手，「與其讓差異在離開時發酵成誤會，不如各自努力，保有前進的力量。」

李宗霖在聲明中感謝一路同行的黨內夥伴，並對自己未能為政黨貢獻更多表達歉意。他指出，在擔任台灣基進台南市議員期間，始終心懷感念，並尊重每一位堅守理念、不輕言放棄的同志。

對於外界關心其未來動向，他也明確表示：「不會加入民進黨」，藉此回應近日政壇上的諸多揣測。

聲明全文如下：

各位關心台灣基進的朋友，大家好： 今天，我的同黨同志、高雄市議員張博洋宣布退黨，我尊重並理解他的選擇。也在此向大家報告，我即將從台灣基進「畢業」，正式告別這段重要的旅程。謝謝一路以來陪伴與支持的夥伴們，也請容我先說聲抱歉。 我與基進的核心理念始終一致，但在實踐的角度與認知上，確實存在一些差異。與其讓這些差異在未來成為誤會的溫床，我選擇不再細述。選擇在彼此尊重的前提下各自努力，反而更能保有前進的力量。 對於外界關心的問題——我是否會加入民進黨？我可以坦率地說：不會。 擔任台灣基進台南市議員的這段期間，我常覺得自己未能為黨付出更多，這份遺憾我始終記在心中。但同時，我也無比感謝這段時間裡，大家對理想與信念的堅持，不畏困難、不輕言放手。 台灣基進台南黨部主委吳依潔表示，台灣基進從創立以來一直是一個以「建國與民主鞏固」為核心理念的政黨，不曾改變。感謝李宗霖議員近10年來對台南黨部的付出，針對退黨一事團隊內部已有過諸多討論，我個人也曾多次表達慰留之意，很遺憾未能為黨部留住宗霖，但也尊重並理解他的決定。 深深感謝所有支持者一路以來的鼓勵與陪伴，對我們不離不棄。台南黨部在接下來的日子裡也會重整我們的組織狀態，期盼以新的姿態重新出發。 作為主委，未來會加倍努力經營台南黨部的各項事務，無論是市政監督、地方選舉或是國內政治結構，我始終相信唯有堅持信念、立基於初衷向前邁步，才有機會撐出新的政治格局，讓台灣民主社會擺脫黑金、世襲政治、地方派系、紅色滲透等陋習，建立一個新而獨立的國家。 即使未來會遭遇更多的挑戰跟困難，打造基進成為忠誠於台灣本土政黨的初衷，也不會改變，因為這是台灣民主深化、國家正常化的重要里程碑。 基進的存在從不是為個人而生，不會因為個人動向而有所影響，我們仍會走基進該走的路。請支持者不用擔心，台南黨部仍在，作為留下來的人，我已經做好「無論風雨，堅定前行」的準備，盼望各位朋友繼續支持台灣基進。

台南市議員李宗霖在內部群組聲明即日起退出台灣基進。圖／讀者提供

台南市議員李宗霖在內部群組聲明即日起退出台灣基進。圖／讀者提供