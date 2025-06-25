快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

東部鐵路安全未完成改善 立委黃建賓要求中央守諾凍漲票價

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

台鐵票價於本周一起全面調漲，其中台北到台東自強號來回票價飆漲306元、高雄到台東來回飆漲246元，造成台東鄉親龐大負擔。立法委員黃建賓今於交通委員會時要求交通部長陳世凱，「必須遵守承諾凍漲東部票價」，因台東鄉親出入幾乎只能仰賴鐵路，如今災損未復原、安全性也未完成改善，中央又要調漲東部票價，對台東人極為不公平。

黃建賓指出，台東的大眾交通運輸，不像西部有高鐵、台鐵、客運，還有高速公路、快速道路，台東除了昂貴的飛機票之外，就只有這條鐵路，但很遺憾的是，就連僅剩的這條鐵路，中央都遲遲未給予台東人足夠的安全保障。

黃建賓表示，中央承諾的「臺鐵宜花東地區鐵路設施安全改善計畫」，進度仍嚴重延宕，花東快速道路先前又被交通部以經濟效益低退回，不給台東人安全回家的路，卻要調漲台東人的票價，這對台東人公平嗎？

黃建賓表示，去年他在立院兩度提案通過，要求中央在東部災損復原前，凍漲台鐵東部幹線票價，未來票價也應考量花東運輸特性調整，當時也獲得交通部跟台鐵承諾，但如今台北到台東自強號全票來回飆漲306元、敬老票來回飆漲152元；高雄到台東自強號，全票來回飆漲246元、敬老票來回飆漲124元，全票票價漲幅最高33.98%，敬老票最高漲幅也高達34.26%，造成旅外遊子、觀光業者及台東長者們沈重負擔。

黃建賓強調，「東部票價凍漲不是特權，而是東部人應有的平權」，要求中央遵守承諾「凍漲東部幹線票價」，另他也要求台鐵，應比照高鐵針對離峰時段給予學生票價優惠，可降低空位率也能減少虧損，同時刺激東部觀光。台鐵董事長鄭光遠也回應，此方向可以來考慮看看。

票價 台鐵 台東

延伸閱讀

台鐵漲價後 運量少2%營收增24% 新董座鄭光遠：未來定期討論票價機制

被吳崢控賄選 黃建賓：烏龍指控 虛構事實陷人於罪

台東立委遭控以免費用餐鼓勵反罷免 黃建賓怒批：吳崢蓄意抹黑

吳崢按鈴提告 控國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法

相關新聞

震憾彈！跟進張博洋 南市議員李宗霖宣布從台灣基進「畢業」

繼高雄市議員張博洋今天宣布退黨後，台南市議員李宗霖稍晚也發出聲明，表示即將「從台灣基進畢業」，正式退出政黨。他強調，雖然...

東部鐵路安全未完成改善 立委黃建賓要求中央守諾凍漲票價

台鐵票價於本周一起全面調漲，其中台北到台東自強號來回票價飆漲306元、高雄到台東來回飆漲246元，造成台東鄉親龐大負擔。...

郭昱晴稱7、8年沒用微博 凌濤打臉：2年前還按讚

國民黨今再開記者會點名民進黨立委郭昱晴不僅開設「微博」帳號，且關注名單還有「中國公安部刑偵局」。郭昱晴回應，已7、8年沒...

抗戰80周年冷清 馬文君批：民進黨丟了中華國民歷史

今年是中華民國抗戰暨二戰勝利80 年，立委馬文君發文指出，這是中華民國國軍流血犧牲取得的勝利，卻未見政府舉辦正式紀念活動...

吳崢：中國將發起「三個80年」 抹去中華民國國際論述戰

民進黨今天中常會臨時動議，由新聞部主任吳崢以「中共三個80年」為題，分析中國下半年對台可能出現的新國際論述。吳崢表示，中...

綠全代會周末登場 主題「更好的民主、更好的台灣」

民進黨全國黨代表大會本周六登場，今年主題為「更好的民主、更好的台灣」。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，民進黨是對內擁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。