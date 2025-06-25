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郭昱晴稱7、8年沒用微博 凌濤打臉：2年前還按讚
國民黨今再開記者會點名民進黨立委郭昱晴不僅開設「微博」帳號，且關注名單還有「中國公安部刑偵局」。郭昱晴回應，已7、8年沒使用微博。國政基金會副執行長凌濤表示，依郭的微博紀錄，2年多前還登入微博瀏覽文章按讚。
凌濤指出，郭昱晴回應稱她「已7、8年沒使用微博、「已經不知道怎麼登入」，統統在扯謊。依她的微博紀錄，2年多前2022年8月25日還登入微博瀏覽文章，並在一則「辛苦的人生會讓人覺得無奈」的文章按讚，戳破自己「已7、8年沒使用」的謊話。
凌濤表示，登入微博一點都不難，可以用台灣的電話號碼獲取驗證碼登入，即便忘記電話號碼，也可以藉由輸入電子郵件，以獲取驗證信函，來登入帳號，所謂「已經不知道怎麼登入」也是假的。
凌濤批評，身為賴清德總統提名的不分區立委，更是教育文化委員會成員，不僅家人涉紅，更頻頻說謊，作為教育文化最負面的教材。郭昱晴在外界看來，保護孩子沒幾次，但不管獵巫還是辯解，都把小孩當藉口，沒有人性又說謊的，正是「万人美」她自己。
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