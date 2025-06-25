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抗戰80周年冷清 馬文君批：民進黨丟了中華國民歷史

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君批評今年抗戰勝利80周年，政府卻未辦正式紀念活動。圖／馬文君辦公室提供
立委馬文君批評今年抗戰勝利80周年，政府卻未辦正式紀念活動。圖／馬文君辦公室提供

今年是中華民國抗戰暨二戰勝利80 年，立委馬文君發文指出，這是中華民國國軍流血犧牲取得的勝利，卻未見政府舉辦正式紀念活動。她批評「民進黨把中華民國的歷史丟了，能怪對岸搶了去嗎？」

馬文君表示，中共以「紀念抗戰」為名，大張旗鼓舉行閱兵，還邀請國軍抗戰老兵赴陸觀禮，對此國防部長顧立雄雖然狠嗆「抗戰是中華民國打贏的」，但作為中華民國執政黨的民進黨，卻沒有任何主動作為，不舉辦正式紀念活動，不還原歷史，反而悄悄以「反侵略、護家園」包裝，甚至被質疑是在配合「大罷免」。

她質疑，「一句話，我們打贏的，那我們就應該盛大舉辦，我們自己不辦，又怎能禁止民心項背？民進黨把中華民國的歷史丟了，能怪對岸搶了去嗎？」

馬文君呼籲，國防部應立即規劃相關紀念活動，向抗戰老兵與其遺族致敬，還原中華民國的抗戰及二戰貢獻，並停止利用紀念活動包裝成「大罷免」的政治鬥爭。

馬文君 抗戰

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