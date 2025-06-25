抗戰80周年冷清 馬文君批：民進黨丟了中華國民歷史

今年是中華民國抗戰暨二戰勝利80 年，立委馬文君發文指出，這是中華民國國軍流血犧牲取得的勝利，卻未見政府舉辦正式紀念活動。她批評「民進黨把中華民國的歷史丟了，能怪對岸搶了去嗎？」

馬文君表示，中共以「紀念抗戰」為名，大張旗鼓舉行閱兵，還邀請國軍抗戰老兵赴陸觀禮，對此國防部長顧立雄雖然狠嗆「抗戰是中華民國打贏的」，但作為中華民國執政黨的民進黨，卻沒有任何主動作為，不舉辦正式紀念活動，不還原歷史，反而悄悄以「反侵略、護家園」包裝，甚至被質疑是在配合「大罷免」。

她質疑，「一句話，我們打贏的，那我們就應該盛大舉辦，我們自己不辦，又怎能禁止民心項背？民進黨把中華民國的歷史丟了，能怪對岸搶了去嗎？」

馬文君呼籲，國防部應立即規劃相關紀念活動，向抗戰老兵與其遺族致敬，還原中華民國的抗戰及二戰貢獻，並停止利用紀念活動包裝成「大罷免」的政治鬥爭。