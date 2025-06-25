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吳崢：中國將發起「三個80年」 抹去中華民國國際論述戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新聞部主任吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨新聞部主任吳崢。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天中常會臨時動議，由新聞部主任吳崢以「中共三個80年」為題，分析中國下半年對台可能出現的新國際論述。吳崢表示，中國將以對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年為論述基礎，扭曲歷史並抹去中華民國存在。

黨內人士指出，報告完之後，賴總統回應，這正是他進行「團結國家十講」的原因，不是針對在野黨，是因為中國在國際社會上，一直要扭曲歷史，要抹去中華民國存在，他有責任、義務要講清楚。

吳崢指出，「中共三個80年」為中國國家主席習近平今年初訪俄羅斯前，投書俄媒的文章中提及，新一波國際論述戰也將會是下半年中國對台工作重點。

吳崢說，三個80年完全是扭曲歷史、偷換概念，抗日戰爭是中華民國打得，聯合國成立之初就入的也是中華民國，日本移交主權也不是移交給中華人民共和國。中國這麼做的目的，就是要將中華民國從歷史上抹去，這完全不是事實，呼籲大家一起關注。

民進黨中常委陳茂松表示，既然對岸要搞「三個80年」，台灣也應該來弄一個80周年，例如：台灣人民拒絕中共統治80周年。

吳崢 中共

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