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綠全代會周末登場 主題「更好的民主、更好的台灣」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，2025年全代會主視覺以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，集眾人之力，匯集更大的民意，共同朝同一個目標前進，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。圖／民進黨提供
民進黨表示，2025年全代會主視覺以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，集眾人之力，匯集更大的民意，共同朝同一個目標前進，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。圖／民進黨提供

民進黨全國黨代表大會本周六登場，今年主題為「更好的民主、更好的台灣」。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，民進黨是對內擁有民主程序，可以多元競爭，對外則團結一致的政黨，非常期待當天和全體黨代表同志報告這一年的工作成果，並了解來自全國各地的寶貴意見，讓民進黨可以持續向前。

民進黨指出，今年主軸將從賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾。這一年間，賴總統與行政院長卓榮泰一同率領執政團隊，歷次的滿意度民調，都獲得人民高度的評價；在政黨滿意度的表現上。本屆全代會，是民進黨持續執政、落實改革承諾的關鍵時刻，要展現民進黨傾聽人民聲音、堅守台灣主權，讓台灣民主變得更好的展望。

民進黨表示，2025年全代會主視覺以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，集眾人之力，匯集更大的民意，共同朝同一個目標前進，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。色彩象徵民主的多元包容與正能量，更是對台灣未來的信心與祝福。在動盪與變局之中，民進黨堅持團結台灣社會，以制度改革與民主深化作為應對之道，朝向一個更進步、更多元、更強韌的台灣邁進。

民進黨指出，全代會當天將公開全新製作的主題影片，從傾聽公民社會的聲音出發，展現民進黨堅守台灣的主權，讓台灣民主變得更好的展望，也凸顯民進黨不是為了權力而執政，而是為了讓公義成為日常的核心信念，願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

民進黨表示，全代會當天將有黨旗進場儀式，由黨內青年擔任旗手，象徵民主傳承之意，展現政黨在傳統中求新、在變動中堅持核心價值的精神。

黨代表 賴清德 民進黨

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