快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

「難再重獲大眾信任」…國分太一爆醜聞5天後 TOKIO宣布解散

綠正國會中常委陳茂松 「4點聲明」挺林岱樺清白

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中常委陳茂松。記者蔡晉宇／攝影
民進黨中常委陳茂松。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會也要求林7月30日到會說明。民進黨中常委陳茂松和林岱樺黨內派系同屬正國會，他今天發出4點聲明，力挺林岱樺清白。

陳茂松表示，他和林岱樺家族相識多年，一路看她為高雄付出不遺餘力，從不埋怨辛苦，從政20多年來服務廣大幅員的高雄市民，所聘用助理的費用及開銷，遠大於立委的助理補助經費，不可能去詐領助理費。

陳茂松指出，二、對於昨晚民進黨廉政會決議，林岱樺已發出聲明，他肯定勇敢面對司法及廉政會調查的態度，相信林岱樺會全力配合司法機關和廉政會的調查，證明自己的清白。

陳茂松說，三、有特定人士利用媒體宣傳與案件事實不符的言論，指林岱樺聘用家人作為公費助理，屬違法行為，但按照法務部解釋，這並無利益衝突之情事，也不是檢察官調查該案的重點。他很不樂見過多討論故意去捕風捉影。

陳茂松表示，最後，他呼籲司法案件在判決之前，應基於無罪推定原則，請特定人士切勿利用媒體及輿論，試圖影響司法公正。

林岱樺 廉政 司法

延伸閱讀

綠廉政會要求7月30日說明助理費案 林岱樺：全力配合

廉政會要求7月30日說明 林岱樺：全力配合、堅定捍衛名譽

林岱樺涉詐助理費 民進黨廉政會要求7月30日到會說明

【重磅快評】戰清白或戰到底 林岱樺能成女版鍾東錦？

相關新聞

獨／政壇復出起手式？趙天麟今公開力挺邱議瑩 傳入競選團隊助攻市長初選

民進黨高雄市長初選派系角力浮上檯面。湧言會要角趙天麟今公開力挺立委邱議瑩成為下一任市長，本報獨家掌握，趙天麟已加入邱的競選團隊，助攻邱初選勝出，擒下參選市長門票後，趙將出任競選總部總幹事操盤輔選。湧言會成員亦證實，有朝這個方向在談，不過以競辦宣布為準。

綠正國會中常委陳茂松 「4點聲明」挺林岱樺清白

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會也要求林7月30日到會說明。民進黨中常委陳茂松和林岱樺黨內派系同屬正國會，...

遭國民黨爆用微博 郭昱晴嗆：政治追殺下不要泯滅人性

國民黨連日轟民進黨立委郭昱晴，今再開記者會點名郭不僅開設「微博」帳號，且關注名單還有「中國公安部刑偵局」，質疑滲透可能性...

抗戰80周年冷清 馬文君批：民進黨丟了中華國民歷史

今年是中華民國抗戰暨二戰勝利80 年，立委馬文君發文指出，這是中華民國國軍流血犧牲取得的勝利，卻未見政府舉辦正式紀念活動...

吳崢：中國將發起「三個80年」 抹去中華民國國際論述戰

民進黨今天中常會臨時動議，由新聞部主任吳崢以「中共三個80年」為題，分析中國下半年對台可能出現的新國際論述。吳崢表示，中...

綠全代會周末登場 主題「更好的民主、更好的台灣」

民進黨全國黨代表大會本周六登場，今年主題為「更好的民主、更好的台灣」。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，民進黨是對內擁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。