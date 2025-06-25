綠正國會中常委陳茂松 「4點聲明」挺林岱樺清白

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會也要求林7月30日到會說明。民進黨中常委陳茂松和林岱樺黨內派系同屬正國會，他今天發出4點聲明，力挺林岱樺清白。

陳茂松表示，他和林岱樺家族相識多年，一路看她為高雄付出不遺餘力，從不埋怨辛苦，從政20多年來服務廣大幅員的高雄市民，所聘用助理的費用及開銷，遠大於立委的助理補助經費，不可能去詐領助理費。

陳茂松指出，二、對於昨晚民進黨廉政會決議，林岱樺已發出聲明，他肯定勇敢面對司法及廉政會調查的態度，相信林岱樺會全力配合司法機關和廉政會的調查，證明自己的清白。

陳茂松說，三、有特定人士利用媒體宣傳與案件事實不符的言論，指林岱樺聘用家人作為公費助理，屬違法行為，但按照法務部解釋，這並無利益衝突之情事，也不是檢察官調查該案的重點。他很不樂見過多討論故意去捕風捉影。

陳茂松表示，最後，他呼籲司法案件在判決之前，應基於無罪推定原則，請特定人士切勿利用媒體及輿論，試圖影響司法公正。