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獨／政壇復出起手式？趙天麟今公開力挺邱議瑩 傳入競選團隊助攻市長初選

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨湧言會要角趙天麟已加入邱議瑩競選團隊操盤選務規劃。記者郭韋綺／攝影
民進黨湧言會要角趙天麟已加入邱議瑩競選團隊操盤選務規劃。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長初選派系角力浮上檯面。湧言會要角趙天麟今公開力挺立委邱議瑩成為下一任市長，本報獨家掌握，趙天麟已加入邱的競選團隊，助攻邱初選勝出，擒下參選市長門票後，趙將出任競選總部總幹事操盤輔選。湧言會成員亦證實，有朝這個方向在談，不過以競辦宣布為準。

趙天麟今天以神秘嘉賓身分現身公開挺邱議瑩，據本報掌握，趙天麟已加入邱的競選團隊，且身兼重任，將扛起整合非新潮流系的任務，全力助攻邱在初選出線。

目前綠營高雄派系以新潮流系、湧言會及正國會，呈現兩大一小局面，新系的綠委賴瑞隆、許智傑仍不見整合跡象，而隸屬正國會的立委林岱樺原本呼聲、民調最高，涉入詐領助理費案聲勢重挫。

湧言會未推派市長人選，與下屆市長參選人結盟成為最大目標。邱議瑩釋出「共治」，遞出橄欖枝終獲湧言會支持，邱議瑩長年耕耘原高縣東九區，市區組織動員動能不足，與湧言會聯手，無論資源、人脈都讓邱議瑩如吃了大補丸，推升初選勝出機率。

據了解，目前檯面上表態競逐市長初選林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4人民調平分秋色，均在誤差範圍內，派系整合將成為初選出線關鍵。

邱議瑩過去被認為親新潮流菊系，近期也被視為市長陳其邁「邁盟」陣營，被指是陳其邁接班人，政界人士觀察，邱的派系色彩不鮮明，反而有助她整合黨內派系，大選整合度也會較具優勢。

據本報掌握了解，趙天麟今天定調邱議瑩跨派系、跨黨派、跨區域，也意在整合非新潮流系的系統，助攻她初選勝出，並將出任競選總幹事操盤選舉，成為他復出政壇的起手式，與國民黨柯志恩抗衡。

湧言會成員證實，確實有朝這個方向在談，不論職務名稱，實際趙天麟已進入團隊幫忙選務規劃。記者進一步向趙天麟求證，他表示，「我們決定支持邱議瑩委員，她希望我們怎麼協助她，都會全力配合她，至於競辦怎麼安排，比較適合由競辦回答」。

民進黨湧言會要角趙天麟已加入邱議瑩競選團隊操盤選務規劃。記者郭韋綺／攝影
民進黨湧言會要角趙天麟已加入邱議瑩競選團隊操盤選務規劃。記者郭韋綺／攝影

陳其邁 邱議瑩 趙天麟 競選總部 湧言會 民進黨

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