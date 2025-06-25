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荷蘭駐台代表譚敬南將離任 肯定雙邊合作更甚過往

中央社／ 台北25日電

荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman）將離任，今天是在荷蘭辦事處任職最後一天，他在社群媒體表示，他和家人因將離台感到難過，但很感激孩子的第一個兒時記憶是在這座美麗島嶼；回顧駐台5年，他肯定荷蘭與台灣在各領域的緊密合作更甚過往。

荷蘭在台辦事處下午在官方臉書發文指出，今天是荷蘭駐台代表譚敬南在荷蘭在台辦事處任職的最後一天，譚敬南過去5年來帶領辦事處與政府、企業、學界等各領域的台灣、荷蘭夥伴，創造一次又一次雙邊合作。

荷蘭在台辦事處也說，譚敬南與荷蘭在台辦事處和台灣早在30年前便結下深厚的緣分，他特別寫下深刻感言給台灣和辦事處。

譚敬南於該則貼文表示，他的職業生涯於30多年前在荷蘭在台辦事處開始，很榮幸有機會在荷蘭在台辦事處服務；他與家人因要離開台灣感到難過，但也充滿感激，因為他的6歲孩子第一個兒時記憶會是在這座美麗島嶼，以及其美好的人民。

回顧駐台的5年，譚敬南說，有賴於荷蘭在台辦事處團隊努力，荷蘭與台灣在經貿、水資源管理、離岸風電、循環經濟等創新領域，以及半導體、網路安全以及農業等方面，都創立更甚過往的緊密合作。

譚敬南強調，更不用說去年是台灣與荷蘭開展關係400週年，因此以主題國身分參與台北國際書展以及舉辦創新科技交流研討會等，最後在台北101大樓打上橘色燈光為系列活動劃上句點。

譚敬南說，在此要感謝所有的合作、工作夥伴，包括政府部門、私人企業、文化圈以及公民社會等等，更感謝荷蘭在台辦事處團隊，沒有荷蘭在台辦事處團隊的熱情、努力以及創造力，就無法造就他引以為傲的好成績。

譚敬南最後引用知名歌手琳恩（Vera Lynn）於約80年前的歌詞，「我知道我們會在某個晴天再次相遇」（I know we’ll meet again some sunny day），代表一家三口向台灣道別。

荷蘭 團隊

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