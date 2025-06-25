遭國民黨爆用微博 郭昱晴嗆：政治追殺下不要泯滅人性

國民黨連日轟民進黨立委郭昱晴，今再開記者會點名郭不僅開設「微博」帳號，且關注名單還有「中國公安部刑偵局」，質疑滲透可能性。郭昱晴回應，她已7、8年沒使用微博，已經不知道怎麼登入，當時時因購物台經紀人要求才創帳號，分享分享流浪動物、救援孩子，盼在野黨政治追殺下不要泯滅人性。

國民黨發言人楊智伃今點出郭昱晴微博中，關注161人中發現有「刑偵局」，且2014年微博帳號「小希望之家」貼文提到「無錫被虐寶寶事件」，該帳號也特別感謝郭昱晴「一手消息」，代表郭對中國事件的掌握非常靈敏，「郭昱晴還未擔任中華民國立法委員前，2014年就在中國大陸做選服嗎？」

郭昱晴解釋，國民黨政治追殺她的家人，還把她11年前跨海救對岸受虐兒案件來連結，「想像力很豐富」，當時受虐兒影片瘋傳，她身為新手媽媽看到小朋友被虐打的聲音很心碎，就去影片底下翻閱留言，找到發布影片的作者，他們也趕快聯絡當地公安，對方是專門「打拐」，「在對岸很多孩子被拐騙不知去向，他負責打拐，拯救被拐走的孩子。」

郭昱晴表示，這個事件在11年前就在新聞公布了，國民黨沒招了，怕726大罷免，就把這個善意、拯救受虐兒行動，做無端政治抹黑連結，真的是泯滅人性，「不要抹黑抹紅跟潑糞，這些話送給國民黨早上開記者會的這些人」，不僅昨天用行動、惡劣詆毀很多台灣廠商跟企業，「這部分除了損害台商商譽，政治追殺不要禍及家人，手段卑劣、沒招、認為又撿到槍，人性在他們身上黯淡無光，我只能祝福大罷免大成功。」

至於追蹤公安刑偵局，郭昱晴坦言，是為了這個案件，她已經不知道微博怎麼登入，7、8年沒使用了，朋友說她都關注流浪動物，「當時會使用是因為我在購物台，經紀人希望我經營帳號，當時也有很多製作人在中國有購物台，經紀人希望有這樣的帳號，我裡面分享的，若沒記錯都是分享流浪動物、救援孩子」，政治追殺下不要抹滅自己人性。

郭昱晴再解釋先生被指「賺紅錢」，說先生4年前離開那間公司，沒有出資、投資，只是掛名董事，昨天已說過台灣的分公司對本土經濟稅收是很大的廠商、優質廠商，每年按時繳稅，對國家經濟貢獻很值得肯定，但無端被捲入風波，「我也要跟他們對不起」，很多人還是質疑是否賺紅錢，她先生領的是台灣的錢、是專業經理人，掛沒有支薪的董事，是為了落地、為符合當地法定規定，「夠了啦，適可而止。」