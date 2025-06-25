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房地遭認定不當取得行政訴訟輸了 國民黨中市黨部批「不合理」將上訴

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨台中市黨部。圖／聯合報系資料照片

不當黨產處理委員會前年認定國民黨台中市黨部是國民黨不當取得的財產，處分移轉為台中市政府所有，國民黨不服提訴願被駁回，再提行政訴訟，台北高等行政法院今判決國民黨敗訴，可上訴。國民黨台中市黨部主委顏文正表示，當年取得該地合法，現在卻說不當黨產，沒有道理，將再上訴。

國民黨台中市黨部位於西屯區大隆路的建物，行政院黨產會前年6月認定為「政黨不當取得財產」，土地、建物是當年台中市府以3500萬公帑購入、興建，卻登記在國民黨名下，應收歸市有。

台中市政府事後將國民黨台中市黨部產權登記為市府所有，由市府財政局管理，但因案件仍在訴訟中，市府依租用公有地方式，每月徵收使用補償金約12萬元。

國民黨不服提訴願被駁回，再提行政訴訟，台北高等行政法院今判決國民黨敗訴。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，30、40年前當時由市府提供補償金，要求市黨部遷移，經費經市議會同意，市府編預算通過，現在卻說不當黨產，沒有道理，也毫無正義可言。他批評，民進黨認定基礎很奇怪，是針對性的抄國民黨黨產，將會繼續上訴。

黨產會 國民黨 台中市

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