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藍稱關注中國官員微博疑遭滲透 郭昱晴：錯誤連結

中央社／ 台北25日電

國民黨今天表示，民進黨立委郭昱晴開設微博帳號的關注中，驚見中國公安部刑偵局人員，令人懷疑郭昱晴與中國公安系統緊密聯繫，有無遭滲透的可能性，總統賴清德提名不分區立委時，是否事先知情。

郭昱晴說，國民黨不僅要毀滅她的人格、打擊她的家人，現在連她2014年為了救援受虐兒童的案件，都被國民黨亂連結成與中國公安有連結，根本是泯滅人性。

國民黨今天召開記者會，副發言人康晉瑜說，郭昱晴公審在街上直播的路人，甚至連直播平台到底是不是中國抖音都要管，結果郭昱晴自己根本就是使用中國大陸社群平台的先驅，郭昱晴開設的微博帳號，有高達1.6萬的粉絲，並以簡體字自介是麻辣鮮師中的「万人美」老師。

國民黨發言人楊智伃則說，郭昱晴微博關注的161人中，驚見中國公安部刑偵局，此外，還關注公安部刑偵局副局長陳士渠，這是細思極恐的互相關注情節；她質疑，郭昱晴在中國是不是有一條龍式服務，郭昱晴與中國公安系統緊密聯繫，有無遭滲透的可能性，賴總統提名郭昱晴擔任不分區立委時，是否事先知情。

楊智伃也說，2014年微博帳號「小希望之家」的貼文提到「無錫被虐寶寶事件」，希望大家幫忙找被虐寶寶，當找到後，該微博帳號特別感謝郭昱晴的「一手消息」，這代表郭昱晴對中國事件的掌握非常靈敏、快速與透徹。此外，該帳號更感謝公安部刑偵局副局長陳士渠，她質疑，郭昱晴也關注陳士渠，是不是在該案件中與中國政府機構合作。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，郭昱晴2014年與中國公安系統緊密的互動，是否已經遭到滲透，郭昱晴2023年被賴總統提名不分區立委，2024年就任後，是否可能成為中華民國國安最大的破口。

對於國民黨指控，郭昱晴上午受訪時表示，當時網路瘋傳一名中國母親爆打孩子的影片，她身為人母，看到這段影片真的非常痛心、難受，但各界都不知道影片來源，無法提供進一步的救援，因此她在台灣瀏覽上千篇網路訊息、留言，希望找到原始拍攝影片的人。

郭昱晴說，她後來找到影片的原始拍攝者，並把拍攝者的資訊提供給中國一位關注保護受虐兒少的作家陳嵐，後來陳嵐聯絡「小希望之家」，而包含中國公安在內，大家都希望救援受虐兒少，最終也成功將人救出。

郭昱晴指出，救援受虐兒童是她10幾年前就在做的事情，她因為在台灣，只能從網路上搜尋有用的訊息，希望助一臂之力，但現在卻被講成與公安有連結，這真的非常荒謬，「你看到別人的孩子被爆打，不會難過嗎」，為何國民黨現在連她救援受虐兒童都要這樣亂連結，根本是泯滅人性。

郭昱晴 國民黨 公安

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