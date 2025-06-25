高雄基進黨唯一議員宣布退黨 張博洋：已請辭黨部主委

台灣基進黨在高雄唯一一席市議員張博洋證實，已在4天前向中央黨部辭去高雄黨部主委一職，並預計在7月退黨，但他未多解釋退黨原因，近日已主動退出基進黨內高雄地方群組，僅說「想法不同、認知不同，分開各自努力是讓彼此可以心無旁騖走下去的方法」，也說不會因為拚連任而加入民進黨。

張博洋已經證實本月21日已向基進黨中央態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨，他強調「會不會去民進黨拼連任的這個問題，我的答案是不會」，也說擔任主委這2年半，沒給黨部帶來什麼特別的成績，經營不盡人意，感到抱歉，也感謝黨部的大家不論經歷多少的危機，一直撐著這個家。

張博洋說，為了避免分別時刻，常常從細小的怨懟演變成互相攻擊，然後為了解釋又變成放話，沒完沒了，因此他不會用文字的方式多談退黨原因，「想法不同、認知不同，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法」，有任何不理解或不諒解的人，他都還在高雄生活，每個人都可以找到他。