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綠高雄市長初選白熱化 柯志恩批：別只顧初選、畫大餅

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

民進黨高雄市長多位熱門人選今早都各有動作，包含成立競辦、開記者會拋願景等。國民黨高雄市長熱門人選、立委柯志恩表示，這顯見民進黨初選激烈，能丟出未來建設固然是好事，但不能只顧初選，急著畫大餅，解決現有市政問題更重要，像去年高雄輕軌23件交通事故、大樹光電案等，不能只顧初選，而是要一起讓高雄更好。

民進黨立委邱議瑩角逐下屆高雄市長，今天上午成立高雄贏初選競選辦公室，黨內派系湧言會要角趙天麟突抱著花束以神祕嘉賓身分公開宣布支持邱成為下屆高雄市長。同在上午，民進黨立委賴瑞隆、許智傑也於立法院分別開記者會，拋出與高雄有關政見，外界也認為是要互別苗頭，民進黨高雄市長初選正式由「三打一」變成「三搶一」。

柯志恩分析，賴瑞隆、許智傑兩人早上大動作開記者會，很明顯就是對應邱議瑩今天成立競選總部，由此可見民進黨內初選競爭激烈。賴瑞隆、許智傑兩位立委各自丟出未來市政建設，固然是件好事，但真的要呼籲民進黨立委，不要只會畫大餅給市民，解決現有的市政問題更為重要。

柯志恩指出，去年高雄輕軌共發生23件交通事故，大樹光電案也讓周邊民眾整日提心吊膽，眾多市政相關問題仍舊存在，而台積電更不是民進黨的禁臠，可以讓立委任意指揮設廠。柯志恩最後強調，高雄仍有許多問題亟待解決，希望大家不要只顧初選，而是一起努力讓高雄更好。

民進黨 柯志恩

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