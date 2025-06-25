賴清德雜質說 趙少康：像共產國家領導人令人毛骨悚然

賴清德總統昨晚「團結國家十講」第二講提到「透過選舉罷免打掉雜質」，引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，賴總統的談話只凸顯台獨與罷免，完全沒有促進國家團結的感覺；且「雜質說」很像共產國家領導人會說的話，令人毛骨悚然。

趙少康今與立委謝龍介、前立委鄭麗文、前衛生署長楊志良舉行記者會。趙少康說，賴清德狐狸尾巴昨天終於露出來，說「要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。」但他只是在團結極端台獨主義，有團結到全台灣2300萬人嗎？

趙少康說，毛澤東講過很多次，說「我們要像鋼鐵一樣鍛造隊伍，把壞份子徹底清除」；北韓也曾宣揚「用鐵拳粉碎內部重要的資本主義思想，把思想上的雜質連根拔除，」賴清德說要打掉雜質，有沒有很像共產國家領導人說要揪出壞份子、去除雜質？他聽起來有點毛骨悚然。

趙少康也質疑，賴清德要中華民國派的票，又要台獨派的票，昨天只差沒有喊台灣共和國了，請問賴清德，台獨如何促進團結？中華民國才是最大公約數，怎麼可能又要中華民國派的票又要台獨的票呢？他的團結果加十講，講的都是分裂國家、撕裂國家，讓台灣更不團結。

謝龍介表示，「山可移、性難改」，跟賴清德不同意見的都是雜質，那台灣有1400萬的雜質，以總統的高度說出這種話，很遺憾。他也質疑，把所有不投綠的、不贊成大罷免的都當成雜質，不是賴的、綠的都要政治大清洗，如果把不同意見的人和反對黨都當雜質，人民就會把政府當雜碎。

鄭麗文說，賴清德應該先科普，不要教壞小孩。如果要從開天闢地講，中國大陸與台灣本來是連在一起的同一塊大陸，不就反證台灣和中國大陸是不可分割的？如果他要說南島語系才是真正台灣的原住民，民進黨政府眼中98%的其餘人口都是大陸來的，不就再次證明台灣的其餘人口都是與大陸同文同種的同一批人？所以賴到底是想台獨還是想併購？