遭疑酬庸非交通專業 史哲：高鐵現在需要綜合性管理人才

甫接下高鐵董事長的史哲今天首赴立院備詢。面對外界質疑他非交通專業，此人事安排是酬庸的爭議，史哲坦率回應。他強調自己擁有與政府和公共體系良善溝通的經驗與能力，而高鐵目前的階段是復甦、面對新局的時機點，正需要綜合性的管理人才。

史哲說，高鐵有不同的階段，現在不是高鐵的新階段，也不是剛開通，也不是面臨財務改革的時間，更不是在疫情期間旅運暴跌的時間，現在的高鐵是一個復甦、面對新局的時機點，因此需要綜合性的管理人才。

史哲認為，具有綜合性的管理是高鐵面對新局的重要任務，也是他給自己接下高鐵董事長職務的自我期許，會善用自己過去跟政府在公共體系間的關係，除了文化藝術領域外，還有招商、軌道建設、港灣開發等，都可以善用自己跟政府的良性溝通與治理公共事業的經驗，帶領高鐵迎接即交到來的20年。