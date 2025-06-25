接任高鐵董事長 史哲比喻像考試：全面翻新服務、交卷就在高鐵滿20年

新任高鐵董事長史哲今天首次赴立院備詢。他說，高鐵再2年就要滿20年，他提出高鐵2.0專案，將會全面翻新高鐵的服務，更強調他接下高鐵是一場考試，「考試鈴聲已經響起，答案還不知道，但考卷已經發下去，更是一個公開open book的考試，驗收和交卷時間就是在高鐵滿20年的時間點。」

面對媒體詢問對於他今天以高鐵董座身分備詢的表現，給自己打幾分？史哲說，來立院備詢不是他第一次，他也是老政務官，更是政務官中的事務官，在公司內時間很多。

他說，接下高鐵董事長主要的壓力不是來自於公務體系或高層，因為高鐵是日復一日在運行，而且時間計算不是以日，而是以時跟秒，每天除了運行時間外，高鐵也在進行嚴謹的維修檢測，乘載國人安全、以及準點行駛的體驗，這個節奏跟過去他的經驗不太一樣，這對他來說是個新的壓力。

在此壓力下，史哲說，他提出高鐵2.0專案，而高鐵也已18年，明年迎來19年，也要接新車，滿20年時讓新車上路，這個專案不只是一個期待，還是一個行動方案，希望在新車加入的基礎上，讓大家有新的體驗，包括場站設施、行控安全、維修管理等，都為未來的10年、20年奠定更好基礎。

史哲說，這就是一場考試，考試鈴聲已經響起，答案還不知道，但考卷已經發下去，更是一個公開open book的考試，驗收和交卷時間就是在高鐵滿20年的時間點。他強調自己的任務很清楚、簡單、透明，全民都是我們客戶，大家可以一起來檢視，看未來高鐵能否同樣維持高品質，這是大家最關心的。