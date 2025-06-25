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影／爭高雄市長初選 許智傑、邱志偉、賴瑞隆發表願景

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立委邱志偉（中）與許智傑（右）今天一同舉行記者會，爭取台積電未來製程一奈米廠能進駐高雄。由於高雄市下屆市長大位要進行初選，有志之士都爭取露臉的機會，立委賴瑞隆（左）同時在隔壁會議室舉行記者會說明願景，特別跑過來一起合影。記者邱德祥／攝影
民進黨立委邱志偉（中）與許智傑（右）今天一同舉行記者會，爭取台積電未來製程一奈米廠能進駐高雄。由於高雄市下屆市長大位要進行初選，有志之士都爭取露臉的機會，立委賴瑞隆（左）同時在隔壁會議室舉行記者會說明願景，特別跑過來一起合影。記者邱德祥／攝影

民進黨立委邱志偉與許智傑今天一同舉行記者會，爭取台積電未來製程一奈米廠能進駐高雄，建構南部半導體產業S廊帶。由於台積電目前已經在高雄進行2奈米的擴產，未來更為先進的1奈米(A10)廠，認為更應首選北高雄的橋頭白埔園區。由於高雄市下屆市長大位要進行初選，有志之士都爭取露臉機會，立委賴瑞隆同時在隔壁會議室舉行記者會說明願景，特別跑過來一起合影。

立委邱志偉表示，北高雄目前水電土地與交通、醫療、生活機能充足，未來1奈米廠應首選高雄,，進駐橋頭白埔產業園區。出身橋頭的邱志偉指出，北高雄區域擁有完善的基礎設施，經他多年的爭取建設，北高雄已經有相當理想的設廠條件，若能讓台積電1奈米廠進駐橋頭，能讓半導體產業鏈上中下游，從IC設計到製造、封裝測試都在高雄，打造更加強大的半導體S廊帶，更能創造先進製程的生產聚落。

立委許智傑強調高雄有充足的水、電、工、地、人才，對於發展最先進的晶圓相當適合，而台中電力供給沒有高雄穩定，加上地方政府對於台積電發展沒有高雄市府積極，因此身為高雄立委，一定要全力爭取台積電一奈米廠到高雄，對於未來高雄推動AI產業，絕對是一大助力。

奈米 台積電 半導體

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