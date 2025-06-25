台派寶寶圖卡遭竄改 轟羅廷瑋團隊：轉移焦點

圖文作家「台派寶寶bb」原創「同意罷免」圖像，被人未經授權多加了「不」字，改為「不同意罷免」，在國民黨立委羅廷瑋支持者LINE群組上具名轉傳。羅辦昨雖回應是助理不知情轉發，辦公室設計的圖卡也遭人擅自改圖；台派寶寶今再度發聲明批羅廷瑋團隊「轉移焦點」，散佈侵權內容的行為就是侵權。

台派寶寶所創作的圖像「2025.07.26 同意罷免，回家投票！」遭人竄改，將原始圖像中「同意罷免」的訴求，惡意重製為「不同意罷免」，並轉製為政治圖卡，在地方政治群組中大量散布。

羅廷瑋辦公室昨表示，該圖卡是網路上早已流通的素材，該名助理不認識也不熟悉此創作者的創作風格，僅是出於對「不同意罷免」理念的認同，轉傳網路已流通多時的圖卡，對於圖卡是否為原創或經過改作也未詳加辨識，為避免誤會，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

羅廷瑋辦公室提到，羅廷瑋多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。例如近期即有人將辦公室製作、有委員肖像標明「不同意罷免」的圖卡，擅自更改為「同意罷免」，再於匿名社群中大量傳播，這才是對原創內容的扭曲與惡意。

台派寶寶今再度發聲指出，整起事件的重點，是國民黨立委羅廷瑋團隊散佈了未經授權、且遭惡意改作的台派寶寶同意罷免原創圖像，不論對方年紀多大、有沒有改圖能力、是否知情，散佈侵權內容的行為本身就是侵權。

台派寶寶表示，羅廷瑋團隊若認為發送給民眾的文宣、扇子遭塗改是遭侵權，當然可以依法處理、提告、聲明澄清，台灣是法治國家，支持每個人都有爭取、捍衛自身權益的自由，但這無法、也不應構成你們侵犯他人創作的理由，不接受這種轉移焦點的說法。整起事件為一件清楚、明確的侵權事件，請羅廷瑋團隊回到問題本身，負責任地面對與處理。