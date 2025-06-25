高雄市長綠初選開打 賴瑞隆倡設「大眾運輸發展基金」

民進黨高雄市長擬參選人今天南北尬場，立委邱議瑩率先在高雄成立競選辦公室，有意角逐的立委賴瑞隆、許智傑台北同時開爭取建設記者會，初選開始有了一絲煙硝味；反而是原本聲勢看好的立委林岱樺受困司法案件，僅在委員會質詢，逐漸脫離戰線。

賴瑞隆今天舉辦「信賴高雄，邁向新局，高雄城鄉均衡：智慧交通新願景」記者會，宣布以安全、智慧、人本為核心，推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，整合中央與地方資源，透過AI與大數據技術全面升級高雄交通系統，為市民打造安全、便捷、永續的生活環境。

賴瑞隆表示，交通是城市建設的命脈，延續今年1月提出的捷運、公路等「交通新願景」，這次進一步聚焦於智慧科技與交通平權，因應大高雄的城鄉差距設計有感政策，細膩的勾勒前瞻藍圖，以迎接未來產業轉型與國際接軌的挑戰。高雄擁有堅實的智慧科技產業、人才與大學研究資源，具備成為亞洲智慧城市典範的潛力。現在正是升級轉型的關鍵時刻。

賴瑞隆說明，具體措施有四大點，一、設立大眾運輸發展基金，成為交通升級的關鍵引擎；二、縮短城鄉差距，推動偏鄉微型運輸與「幸福小黃」；三、全面升級公車服務，推動智慧站牌、舒適候車亭、精準增班；四、優化MeNGo卡功能，客製化「套卡組合」更貼心等。

賴瑞隆表示，高雄歷經歷任市長謝長廷、陳菊與陳其邁的努力，已成功升級為「高雄2.0」，而下一階段應積極邁向「智慧城市3.0」。若能接棒當選市長，將以2030年為目標，立志帶領港都邁向科技創新與區域平衡兼具的「新高雄3.0」，蛻變成世界級智慧之都，讓高雄在國際舞台上發光發熱。