賴清德雜質說惹怒在野 吳宗憲：法西斯再起 提槍上戰場

賴清德總統宣布啟動下鄉「團結國家十講」，第二講稱「罷免是打掉雜質」引發在野黨批評。國民黨立委吳宗憲今日表示，賴總統的十講不用等待後續，可用10個字作總結，「法西斯再起，提槍上戰場」，趁著還有說話的機會時，要勇於反抗。

吳宗憲說，「民之憔悴於虐政，未有甚於此時者也」。全球戰火硝煙四起、美國關稅大限將至、跳電新聞已是日常、小吃價格逼近便當，大家要咬牙苦撐，若非為生活所迫，誰願為五斗米折腰。當百姓為生活伏地前行，卻見高官為權力私利狂吃，吃掉台灣的民主、自由及未來。

吳宗憲表示，賴清德的十講不用等待後續，就可用10個字作總結，「法西斯再起，提槍上戰場」，字裡行間不外乎就是對內誰是中共同路人，對外則是打倒萬惡共匪，除了兩岸問題外，其他都不是問題。「我們從『其餘人種』，又演變成雜質，賴總統說要透過一次次選舉罷免，打掉雜質。全球政治學者應研究這嶄新理論，原來選舉是要先選出雜質，然後透過罷免來打掉。」

吳宗憲指出，依照民進黨全面啟動大罷免的邏輯，現在的60%民意都是雜質，所以在街頭拍照、路上直播，不止是中共同路人，更要被國安司法調查，而這就是法西斯主義的具體行為，法西斯主義強調團結，但這種團結是基於國家、民族或種族認同的，並非普遍意義上的團結，且通常伴隨著排他性和對其他群體的敵視。

吳宗憲認為，當民進黨式的法西斯籠罩台灣時，在那之後，只剩綠色、只剩民進黨、只剩賴清德的聲音。不信嗎？他們說：「任何的交流都是統戰行為、中國是敵對勢力、拿紅錢的是中共同路人。」民進黨又說：「不反對兩岸交流、中華民國是他們的祖國、那個是貿易還被中國人賺走。」

吳宗憲總結，只有民進黨是對的，也只有民進黨才可以代表台灣，很多人敢怒不敢言，當人民恐懼政府，即為暴政；當政府恐懼人民，方有自由，所以趁著還有說話的機會時，要勇於反抗，雖有暴政，不更其所，追求民主與自由的理念絕不能因害怕而停歇。