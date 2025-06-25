反擊收陸資助指控 鄭正鈐提告：公布對話全力配合

大罷免延燒中，國民黨立委鄭正鈐日前被匿名吹哨者指控，涉嫌接受中國大陸資金選舉、洩漏政府資訊和立法院資料給國台辦，也有浮報助理薪資、侵占選舉經費等。鄭正鈐今與國民黨立委陳玉珍同台，舉行記者會，表示將提告，鄭也自清沒有不法情事。被問是否公布與國台辦的對話紀錄，鄭說，按照司法程序走，一定全力配合。

鄭正鈐否認吹哨者指控，表示他沒有收過中共資助，針對所有政治獻金收支，完全依法登載，沒有不法情事。針對選服問題，擔任民代以來，所有服務案件都是秉公處理，沒有收受不當利益。至於公務車的部分，立法院先前已經表示不分藍綠立委使用公務車符合相關規定。民進黨持續抹黑，面對惡質抹黑，他絕對不會姑息，對於惡意誣陷的事情不能容許，堅持捍衛清白。

鄭正鈐也說，只要有各種說明都會被抹黑、再抹黑，炎上跟再炎上。連他發墨寶都被諷刺又不是書法家，監察院長陳菊也曾發過墨寶給對岸，前總統蔡英文也發過，立法院內有專門的人在寫書法，他被嘲諷為不是大書法家，他也覺得三條線。

陳玉珍說，這次大罷免是民進黨立院黨團總召柯建銘發起，希望成功後取代立法院長韓國瑜，柯會認為在本命區新竹市一定要拿回來，動用某小弟、「法律教授」，但法律教授不懂選罷法嗎？現在距離罷免時間已經相當短，澄清完都已經投票完，例如黃俊英走路工事件，造成無法回復的傷害。鼓勵鄭正鈐提告，因為提告是為了正視聽，相關指控如傳資料、收中資等都是子虛烏有。

律師王耀星說明提告罪名，將依選罷法第104條意圖使人罷免通過罪提告，也將提告加重誹謗罪、行使變造準私文書罪。至於其他誣告部分，證據收集更完整，該提的訴訟都會提。

被問是否公布與國台辦的對話紀錄，鄭正鈐說，按照司法程序走，一定全力配合。至於426上凱道是否動用黑道等，鄭表示，完全不知道在講什麼，子虛烏有。