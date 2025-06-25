快訊

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】 趙天麟公開挺邱議瑩 是助攻還是絆腳石？

聯合報／ 記者王昭月郭韋綺／高雄即時報導
湧言會要角前立委趙天麟（左）今天以神祕嘉賓身分出現邱議瑩選競辦公室成立大會，透露派系整合訊號。記者郭韋綺／攝影
湧言會要角前立委趙天麟（左）今天以神祕嘉賓身分出現邱議瑩選競辦公室成立大會，透露派系整合訊號。記者郭韋綺／攝影

2026高雄市長選舉民進黨內戰火已啟，聲勢看好的林岱樺因詐領助理費案重挫，戰局急轉，可能變成邱議瑩、許智傑及賴瑞隆三搶一，邱早一步向湧言會遞出「橄欖枝」，湧言會要角前立委趙天麟繼日前公開挺邱後，今再以「神祕嘉賓」身分出現邱議瑩競選辦公室成立大會力挺，成為這場初選關鍵的派系布局信號。

邱議瑩今早在高市九如路成立競選辦公室，觸角由偏區進軍市區核心，成立大會上賀客盈門，前立委趙天麟卻以「神祕嘉賓」身分現身，並大方受訪，處處可見邱與湧言會結盟痕跡。

湧言會在高雄占12席議員，目前是於民進黨最大流派，具一定勢力。綠營檯面上有意角逐下屆市長的戰將，除林岱樺屬正國會外，其餘邱議瑩、許智傑及賴瑞 隆都是新潮流或親新潮流，誰能爭取到湧言會支持，勝算更勝一籌。

近期因緋聞案政途受阻的前立委趙天麟，先是在妻子主辦的餐會公開表態支持邱議瑩，今又赴邱的競選辦公室成立大會「站台」，在在曝露湧言會可能的支持動向，一旦湧言其他成員附隨而上，將可替邱議瑩整合綠營流派添柴火，支持動能迅速成形。若依此態勢，邱陣營將穩居市區票倉與議員組織動員更大的主導權。

湧言會在下屆高雄市長選舉並未推出參選對象，趙天麟這波頻頻出手，雖未能百分之百代表湧言會的意志，卻強力傳遞邱議瑩「共治」承諾，不無加速派系整合的效應。不過蟄伏一段時日的趙天麟此際頻出頭，在湧言內部也引發不小貲議。

另民進黨新潮流在「花媽」陳菊時期攀上顛峰，政治實力向來不容小覷，但下屆親潮流內有資深立委許智傑與陳菊陳「嫡系」的立委賴瑞隆爭搶，兩人在初選階段備感辛苦。反倒親新系的邱議瑩，意外成了綠營流派間的最大公約數。挾著湧言會勢力的趙天麟，這波助攻能否助邱取得下屆高雄市長參選門票，值得拭目以待。

湧言會要角前立委趙天麟（左）今天以神祕嘉賓身分出現邱議瑩選競辦公室成立大會，透露派系整合訊號。記者郭韋綺／攝影
湧言會要角前立委趙天麟（左）今天以神祕嘉賓身分出現邱議瑩選競辦公室成立大會，透露派系整合訊號。記者郭韋綺／攝影

邱議瑩 趙天麟 湧言會

延伸閱讀

【即時短評】最大絆腳石已剷除 綠高市初選4搶1變菊系內戰

影／牽動高雄市長初選　趙天麟公開宣布支持邱議瑩

曾說「不希望提名林岱樺」 邱議瑩今聞起訴4字回應

林岱樺被訴高雄派系洗牌 賴清德或陳其邁誰來主導局勢？

相關新聞

【即時短評】最大絆腳石已剷除 綠高市初選4搶1變菊系內戰

民進黨高雄市長擬參選人今天南北尬場，邱議瑩在高雄成立競選辦公室，獲得前立委趙天麟奧援；搶在邱議瑩造勢開始前，賴瑞隆、許智...

財劃法通過預估會拿多少？侯友宜：可能一元都沒有

財劃法法通過，新北預計可拿到374億元經費，新北市議員李翁月娥今天總質詢，詢問新北市長侯友宜到底可以拿到多少？侯友宜表示...

賴清德雜質說引眾怒 侯友宜：水跟水有不同顏色非雜質

賴清德總統日前啟動「團結國家十講」，昨晚第二講稱一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，引發在野黨批評。民眾黨新...

影／別只談長毛象！賴清德團結二講 盧秀燕喊話總統：對焦民生疾苦

賴清德總統昨啟動「團結國家十講」第二講，對此，台中市長盧秀燕今喊話頼清德表示，現在無論產業或民生，大家都辛苦，建議總統「...

影／爭高雄市長初選 許智傑、邱志偉、賴瑞隆發表願景

民進黨立委邱志偉與許智傑今天一同舉行記者會，爭取台積電未來製程一奈米廠能進駐高雄，建構南部半導體產業S廊帶。由於台積電目...

高雄市長綠初選開打 賴瑞隆倡設「大眾運輸發展基金」

民進黨高雄市長擬參選人今天南北尬場，立委邱議瑩率先在高雄成立競選辦公室，有意角逐的立委賴瑞隆、許智傑台北同時開爭取建設記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。