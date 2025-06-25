【即時短評】 趙天麟公開挺邱議瑩 是助攻還是絆腳石？

2026高雄市長選舉民進黨內戰火已啟，聲勢看好的林岱樺因詐領助理費案重挫，戰局急轉，可能變成邱議瑩、許智傑及賴瑞隆三搶一，邱早一步向湧言會遞出「橄欖枝」，湧言會要角前立委趙天麟繼日前公開挺邱後，今再以「神祕嘉賓」身分出現邱議瑩競選辦公室成立大會力挺，成為這場初選關鍵的派系布局信號。

邱議瑩今早在高市九如路成立競選辦公室，觸角由偏區進軍市區核心，成立大會上賀客盈門，前立委趙天麟卻以「神祕嘉賓」身分現身，並大方受訪，處處可見邱與湧言會結盟痕跡。

湧言會在高雄占12席議員，目前是於民進黨最大流派，具一定勢力。綠營檯面上有意角逐下屆市長的戰將，除林岱樺屬正國會外，其餘邱議瑩、許智傑及賴瑞 隆都是新潮流或親新潮流，誰能爭取到湧言會支持，勝算更勝一籌。

近期因緋聞案政途受阻的前立委趙天麟，先是在妻子主辦的餐會公開表態支持邱議瑩，今又赴邱的競選辦公室成立大會「站台」，在在曝露湧言會可能的支持動向，一旦湧言其他成員附隨而上，將可替邱議瑩整合綠營流派添柴火，支持動能迅速成形。若依此態勢，邱陣營將穩居市區票倉與議員組織動員更大的主導權。

湧言會在下屆高雄市長選舉並未推出參選對象，趙天麟這波頻頻出手，雖未能百分之百代表湧言會的意志，卻強力傳遞邱議瑩「共治」承諾，不無加速派系整合的效應。不過蟄伏一段時日的趙天麟此際頻出頭，在湧言內部也引發不小貲議。