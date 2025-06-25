財劃法通過預估會拿多少？侯友宜：可能一元都沒有

財劃法法通過，新北預計可拿到374億元經費，新北市議員李翁月娥今天總質詢，詢問新北市長侯友宜到底可以拿到多少？侯友宜表示，現在還在釋憲，到現在還沒有消息，說不定374億元，給你扣50％，補助款再給你扣，說不定一元都沒有，零也有可能。

李翁月娥今天總質詢稱讚新北市各局處都做得不錯，公務人員素質都很高，她認為現今民調都不准，新北市若不是第一名，應該也有第二名。

李翁月娥更說，新北市支持侯友宜連任，只是選總統，白的被說成黑的，餵藥案等等被抹黑，她認為，民調這麼高可以用錢買，「民調若準，柯P就不會在監獄裡面了」。

李翁月娥說，新北人比人多，但是錢卻比人少，財劃法通過後，到底新北市可以拿到多少？

侯友宜說，現在還沒有消息，還在釋憲，說不定374億元，最可能是零，包括這邊扣50％，補助款再扣，說不定一元都沒有。

李翁月娥也說，中央應該給的租屋補貼現在也說沒有就沒有。

侯友宜說，租金補貼是「他」開的支票、總統政見，現在卻說是地方的事情，哪有這樣算？

李翁月娥說，總統府現在說連衛生紙都沒有，但卻要改中正路、經國路、介壽路，實在是小看民眾智慧，那這樣長沙街、廣州街要不要改？不管哪個政黨執政，都應該照顧百姓，現在把社會弄得烏煙障起，社會實在不能這樣。

侯友宜說，對，學校也有很多，要怎麼改？這是沒有意義的事情。