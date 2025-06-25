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【即時短評】最大絆腳石已剷除 綠高市初選4搶1變菊系內戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
今天賴瑞隆、許智傑在台北記者會尬場之餘，也和另一位菊系立委邱志偉大合體，要展現團結氣勢；但三人一起喊個「高雄發展一奈米，橋頭發展高科技」口號，卻相當不一致，還索性不重來了，直接草草結束尷尬橋段。記者蔡晉宇／攝影
今天賴瑞隆、許智傑在台北記者會尬場之餘，也和另一位菊系立委邱志偉大合體，要展現團結氣勢；但三人一起喊個「高雄發展一奈米，橋頭發展高科技」口號，卻相當不一致，還索性不重來了，直接草草結束尷尬橋段。記者蔡晉宇／攝影

民進黨高雄市長擬參選人今天南北尬場，邱議瑩在高雄成立競選辦公室，獲得前立委趙天麟奧援；搶在邱議瑩造勢開始前，賴瑞隆、許智傑在台北接力開爭取建設記者會，反而是原本聲勢看好的林岱樺受困司法案件，初選開始飄出煙硝味的這天，僅剩在委員會質詢的落寞身影。

高雄是民進黨優勢選區，市長初選黨內競爭早早開跑，主要人選有正國會林岱樺，與菊系邱議瑩、賴瑞隆、許智傑。林岱樺在初期很長一段時間保持領先，但涉入司法案件後，從呼聲最高變成官司纏身，競選團隊四分五裂，重挫參選聲勢。

依據民進黨內規，即使起訴也不會失去參選資格，不過距離大選超過一年，官司結果勢必影響提名，綠營許多人不看好林岱樺有能量參選到底。今天其他競爭對手互相尬場，林岱樺卻低調應對，僅照常在委員會質詢，已透露出政治訊號。

今天賴瑞隆、許智傑在台北記者會尬場之餘，也和另一位菊系立委邱志偉大合體，要展現團結氣勢；但三人一起喊個「高雄發展一奈米，橋頭發展高科技」口號，卻喊得零零落落、相當不一致，還索性不重來了，直接草草結束尷尬橋段；連一起呼個口號都困難，凸顯出了菊系內整合有相當門檻。

目前菊系內整合進度為「兄弟登山，各自努力」階段，派系大老尚未出手談整合，且現在大罷免當前，也尚不是時機點，評估待罷免議題告一段落，才會啟動整合評估；邱志偉、李柏毅、李昆澤等菊系立委同樣並未選邊站，仍保持相當彈性，但多認為，賴、邱兩人相對是較具實力者。

賴瑞隆今天記者會現場，身後的字畫是蘇軾詩句「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，這也是高雄市長初選選戰目前寫照。最大絆腳石已剷除，初選從4搶1變菊系內戰，但菊系內情勢會如何發展，三位擬參選人身為局中人，是大家有信心，各個沒把握。

賴瑞隆今天記者會現場，身後的字畫是蘇軾詩句「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，這也是高雄市長初選選戰目前寫照。記者蔡晉宇／攝影
賴瑞隆今天記者會現場，身後的字畫是蘇軾詩句「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，這也是高雄市長初選選戰目前寫照。記者蔡晉宇／攝影

賴瑞隆 林岱樺

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