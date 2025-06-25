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賴總統「雜質說」 黃國昌要求道歉：所有人民都是國家主人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。記者季相儒／攝影
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。記者季相儒／攝影

賴清德總統昨天發表「團結國家十講」第二講，談及透過選舉罷免打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，所有人民都是國家的主人，不應該是總統眼中的雜質，如此言論令人不寒而慄，希望賴總統為其失言澄清並道歉。

賴總統本周啟動「團結國家十講」，昨天晚間出席桃園市客家青年會活動，會中以「團結國家十講」為題發表第二講，內容提及透過一次又一次選舉罷免、一張又一張選票，一錘又一錘，千錘百鍊、百鍊成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，賴總統第二次演講的內容，相較於第一次更讓人震驚，「第一次震驚的理由，空洞到不知道怎麼評釋；第二次震驚的理由，我想要請問賴總統：你所要清除的雜質指的是什麼？」每一個生活在這塊土地的人民都是國家的主人，而不應該是賴總統眼中的雜質，為何台灣人民在總統心中變成雜質？

黃國昌也指出，賴總統去年曾經說要「洗滌人心」，當時就引發社會很高的爭議，沒想到今年變本加厲為「去除雜質」，如此言論跟心態讓人不寒而慄，難道這是民主國家總統應該說出的話，希望賴總統為其失言好好澄清道歉，「我希望是失言，而不是他的真心話。」

黃國昌

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