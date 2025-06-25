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影／牽動高雄市長初選　趙天麟公開宣布支持邱議瑩

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨湧言會要角趙天麟抱著花束以神秘嘉賓現身邱議瑩初選競選辦公室成立大會，宣布公開支持邱成為下屆高雄市長。記者郭韋綺／攝影
民進黨湧言會要角趙天麟抱著花束以神秘嘉賓現身邱議瑩初選競選辦公室成立大會，宣布公開支持邱成為下屆高雄市長。記者郭韋綺／攝影

民進黨立委邱議瑩角逐下屆高雄市長，今天上午成立高雄贏初選競選辦公室，黨內派系湧言會要角趙天麟突抱著花束以神秘嘉賓身分公開宣布支持邱成為下屆高雄市長，他表示以個人身分出席，不是以派系代表來表達支持，強調邱議瑩跨派系、跨黨派的市長候選人，派系已經不重要了。

趙天麟今偕多名市議員公開力挺邱議瑩，恐牽動民進黨市長初選。針對他的現身是否可視為湧言會已達共識支持邱議瑩？趙天麟回應，「邱議瑩人緣非常好，跨派系、跨黨派甚至跨區域，不要用派系框架邱，也不要用派系框架我，今天來表達支持與派系無關，純粹是邱議瑩能力對高雄的熱情打動了我們，派系已經不重要了」。

趙天麟進一步提及支持邱議瑩原因，「我思考了很久，與邱議瑩認識多年、過去也是好友，聽到邱分享她對高雄的理想，我很感動，所以花很多時間聆聽她對高雄的想像，對高雄熱誠說服了我支持她，這次高雄市長初選，我會全力以赴支持她成為下一任高雄市長」。

趙天麟送的花束也暗藏玄機，寫上「議邁相承」祝福語，趙天麟解釋，他送的花是原生種百合，小而美，花語對自由民主的追求，和堅忍不拔及旺盛的生命力，就是我認識的邱議瑩，趙說，現在個人身分就是助選員，他會成為邱議瑩的超級啦啦隊，祝她高票當選。

民進黨湧言會要角趙天麟（左三）以神秘嘉賓現身邱議瑩（右三）初選競選辦公室成立大會。記者郭韋綺／攝影
民進黨湧言會要角趙天麟（左三）以神秘嘉賓現身邱議瑩（右三）初選競選辦公室成立大會。記者郭韋綺／攝影
民進黨湧言會要角趙天麟抱著花束以神秘嘉賓現身邱議瑩初選競選辦公室成立大會，宣布公開支持邱成為下屆高雄市長。記者郭韋綺／攝影
民進黨湧言會要角趙天麟抱著花束以神秘嘉賓現身邱議瑩初選競選辦公室成立大會，宣布公開支持邱成為下屆高雄市長。記者郭韋綺／攝影

邱議瑩 趙天麟

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