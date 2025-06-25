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藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

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藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影
立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影

立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法，陳直指，王鴻薇、李彥秀、羅致強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷等立委罷免案「抄寫第一階段提議人為第二階段連署人比例」均高達90％，質疑是「灌水」中選會有依職權告發嗎？檢調有偵辦嗎？

陳玉珍說，罷免綠委相關連署案件涉偽造案件，遭大約談、大搜索、大羈押、大起訴，上次她到北檢告發案件是今年3月24日，迄今檢調單位看起來沒有任何調查，6月20日中選會審定哪些委員通過第三階段，7月26日要罷免投票。

陳玉珍指出，中選會提出各式各樣不合格樣態，其中最多的是「抄寫第一階段提議人為第二階段連署人比例」每一位委員都有「重複灌水」，讓送件數達標，比例均高達8、9成，其中罷免王鴻薇、李彥秀、羅致強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷等人的提議書，均超過90％。

陳玉珍直指，第二，立委游顥、丁學忠、傅崐萁、黃建賓，的罷免案均有死亡連署，中選會有無依照職權告發？檢調單位有無相關動作，還是當罷免選舉結束才動罪，對藍、綠完全做不同手段？第三，中選會認定有偽造情事，最多屬罷免立委丁學忠案有298件偽造，中選會有無依職權告發？

陳玉珍表示，還是對司法有期待，還是相信司法公正，但近期關於罷免綠委案件，什麼時候都要抓，一定要約談、搜索、羈押，起訴了也不放人，罷免國民黨委員部分檢調辦不辦？

立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影
立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影
立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影
立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影
立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影
立委陳玉珍委員今代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。記者蘇健忠／攝影

陳玉珍 罷免 中選會

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